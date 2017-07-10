Более 200 молодых семей Поморья получили в 2017 году соцвыплату на жильё

Социальную выплату на приобретение или строительство жилья в 2017 году в рамках госпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» по соглашению 2016 года получили уже около 200 семей.

Программа действует в области на протяжении нескольких лет. Для того, чтобы попасть в неё, нужно соответствовать нескольким условиям.

Во-первых, возраст каждого из супругов не должен превышать 35 лет. Во-вторых, семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий, и в-третьих – иметь достаточный доход для оплаты стоимости жилья в части, которая превышает размер соцвыплаты.

Размер выплаты составляет 30 процентов расчётной стоимости жилья для семей, не имеющих детей, и 35 процентов для тех, кто имеет одного и более детей.

С заявкой на получение социальной выплаты необходимо обращаться в администрацию муниципального образования по месту регистрации.

ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи»