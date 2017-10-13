Соглашение о концессии МУП «Водоканал» может быть заключено уже в этом году

Информация об этом прозвучала на совещании при губернаторе Архангельской области с руководством администрации МО «Город Архангельск».

Как сообщил заместитель главы города по вопросам экономического развития и финансам Даниил Шапошников, предложение о частной концессионной инициативе в отношении объектов МУП «Водоканал» города Архангельска поступило от ООО «РВК-центр».

Уже создана рабочая группа по обсуждению условий концессии и подготовки соответствующего соглашения, в состав которой вошли представители МО «Город Архангельск», регионального правительства, МУП «Водоканал», а в самое ближайшее время к работе в составе группы подключатся специалисты инвестора, выступившего с предложением по концессии, и финансирующего банка.

— Необходимо начать переговоры с участием всех заинтересованных сторон и найти наиболее взвешенное решение с приемлемыми для города условиями, – подчеркнул Игорь Орлов.

После рассмотрения рабочей группой документов по концессионной инициативе, в соответствии с 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», информация будет размещена на официальном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» сроком на 45 дней. Как рассказал глава МО «Город Архангельск» Игорь Годзиш, если в этот период не поступит предложений от других инвесторов, соглашение о концессии МУП «Водоканал» может быть подписано 29 декабря 2017 года.

Заключение концессионного соглашения и передача в концессию объектов МУП «Водоканал» позволит решить вопросы финансового оздоровления предприятия, а также провести модернизацию системы водоснабжения и водоотведения столицы Поморья.



Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области