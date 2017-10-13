Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Образование
Соцзащита
Общество
Здоровье

Соглашение о концессии МУП «Водоканал» может быть заключено уже в этом году

13 октября 17:00 Губернатор Архангельск Инвестиции

Информация об этом прозвучала на совещании при губернаторе Архангельской области с руководством администрации МО «Город Архангельск».

Как сообщил заместитель главы города по вопросам экономического развития и финансам Даниил Шапошников, предложение о частной концессионной инициативе в отношении объектов МУП «Водоканал» города Архангельска поступило от ООО «РВК-центр».

Уже создана рабочая группа по обсуждению условий концессии и подготовки соответствующего соглашения, в состав которой вошли представители МО «Город Архангельск», регионального правительства, МУП «Водоканал», а в самое ближайшее время к работе в составе группы подключатся специалисты инвестора, выступившего с предложением по концессии, и финансирующего банка.

— Необходимо начать переговоры с участием всех заинтересованных сторон и найти наиболее взвешенное решение с приемлемыми для города условиями, – подчеркнул Игорь Орлов.

После рассмотрения рабочей группой документов по концессионной инициативе, в соответствии с 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», информация будет размещена на официальном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» сроком на 45 дней. Как рассказал глава МО «Город Архангельск» Игорь Годзиш, если в этот период не поступит предложений от других инвесторов, соглашение о концессии МУП «Водоканал» может быть подписано 29 декабря 2017 года.

Заключение концессионного соглашения и передача в концессию объектов МУП «Водоканал» позволит решить вопросы финансового оздоровления предприятия, а также провести модернизацию системы водоснабжения и водоотведения столицы Поморья.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

ЖКХ

13 октября

Сог­лаше­ние о кон­цес­сии МУП «Водо­ка­нал» может быть заключе­но уже в этом году

12 октября

Алек­сей Алсуфьев: «Конт­ра­кты в рам­ках реали­за­ции про­ек­та ком­форт­ной город­ской среды выпол­нены на 70 про­цен­тов»

11 октября

Ото­питель­ный сезон в Поморье про­хо­дит по графику

11 октября

В цен­тре вни­ма­ния – раз­ви­тие транс­пор­тной инфраст­рук­туры Поморья

11 октября

В Коно­ше завер­ша­ет­ся про­грамма пере­селе­ния из ава­рий­ного жилья

10 октября

В Поморье про­ве­рят пре­дель­ную стои­мость капи­таль­ного ремон­та мно­гок­вар­тир­ных домов

10 октября

Чет­вёртый этап про­граммы пере­селе­ния из ава­рий­ного жил­фонда в Поморье будет завер­шен в ноябре

4 октября

Рос­сийс­кая энер­гети­чес­кая неде­ля объе­ди­нит предс­та­ви­те­лей влас­ти и круп­ного бизнеса

2 октября

Более 2800 жите­лей Поморья стали участ­ни­ками месяч­ника безо­пас­ности исполь­зова­ния газа

29 сентября

В Архан­гель­ске про­хо­дит II регио­наль­ная инвести­ци­он­ная энер­гети­чес­кая кон­фер­ен­ция

28 сентября

Комис­сия про­вери­ла безо­пас­ность исполь­зова­ния при­род­ного газа в Рикасихе

26 сентября

В Поморье про­дол­жа­ют­ся про­вер­ки газо­вого обо­ру­до­ва­ния в жилых домах

19 сентября

Готов­ность № 1: регион завер­ша­ет под­гот­ов­ку к ото­питель­ному сезону

18 сентября

12 новых газоп­рово­дов про­ек­тиру­ет «Газ­пром» в Архан­гель­ской области

18 сентября

Модер­низи­ровать ком­муналь­ную инфраст­рук­туру будут по новым правилам

15 сентября

В Архан­гель­ской области теп­лос­наб­жа­ющие органи­за­ции сок­рати­ли долги за газ

15 сентября

Алек­сей Алсуфьев: «Конт­ро­ли­ро­вать не толь­ко сро­ки, но и качес­тво бла­го­ус­тройства»

8 сентября

Под­гот­ов­ку СЗФО к ото­питель­ному сезо­ну обсуди­ли в Архан­гель­ске

8 сентября

Заммин­ис­тра энер­гети­ки РФ: ава­рий­ность на элект­ро­се­тях сни­зилась на 16 процентов

Похожие новости

13 октября ЖКХ

Сог­лаше­ние о кон­цес­сии МУП «Водо­ка­нал» может быть заключе­но уже в этом году

11 октября Общество

В цен­тре вни­ма­ния – раз­ви­тие транс­пор­тной инфраст­рук­туры Поморья

29 сентября Промышленность

В Архан­гель­ске про­хо­дит II регио­наль­ная инвести­ци­он­ная энер­гети­чес­кая кон­фер­ен­ция

18 сентября Губернатор

12 новых газоп­рово­дов про­ек­тиру­ет «Газ­пром» в Архан­гель­ской области

12 октября Районы

Алек­сей Алсуфьев: «Конт­ра­кты в рам­ках реали­за­ции про­ек­та ком­форт­ной город­ской среды выпол­нены на 70 про­цен­тов»

10 октября ЖКХ

Чет­вёртый этап про­граммы пере­селе­ния из ава­рий­ного жил­фонда в Поморье будет завер­шен в ноябре

7 сентября ЖКХ

Ан­дрей Пота­шев: «К 15 сен­тября весь жил­фонд дол­жен быть готов к зиме»

13 октября Губернатор

В Архан­гель­ске откры­лась выставка о тру­до­вой биог­ра­фии Поморья

12 октября Губернатор

Игорь Орлов под­дер­жал главу Архан­гель­ска в реше­нии судь­бы городс­ко­го цирка

11 октября Губернатор

Архан­гельск готов стать цен­тром обслу­жи­ва­ния судов в Север­ном рыбо­хоз­яйс­тве­нном бассейне

25 сентября Губернатор

Игорь Орлов: «Дос­той­ное раз­ви­тие кадетс­ко­го кор­пуса – в числе прио­ри­те­тов власти»

22 сентября Губернатор

Есть урожай!

22 сентября Губернатор

Китай заин­тере­со­ван в сот­рудни­чес­тве с Поморьем в сфере мор­ских перевозок

Все новости сегодня...

Сетевое издание «DVINANEWS»

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77-70814 от 30.08.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При использовании материалов активная
ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия