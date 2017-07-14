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Виктор Иконников:
«Поморье стало центром развития ЛПК и восстановления лесов России»

14 июля 10:20 Год экологииЛесоруб XXI века Бизнес Леспром Экология
Фото пресс-центра чемпионата «Лесоруб XXI века»
Фото пресс-центра чемпионата «Лесоруб XXI века»

Продолжается детальная проработка конгрессной программы III чемпионата России среди машинистов современной лесозаготовительной техники «Лесоруб XXI века».

В этом году «Лесоруб XXI века» пройдёт с 9 по 12 августа. Местом проведения традиционно станет Устьянский район Архангельском области.

Организаторами выступают правительство региона, ассоциация «Лесоруб XXI века», Минприроды России, Минпромторг России и Рослесхоз.

Напомним, проект конгрессной программы чемпионата был одобрен в ходе рабочей встречи губернатора Архангельской области Игоря Орлова, министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергея Донского и руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Ивана Валентика в мае этого года.

На сегодняшний день представители региональной и федеральной власти прорабатывают детали будущих мероприятий деловой части «Лесоруба XXI века».

Промежуточные итоги этой работы были подведены в ходе видеоконференции 13 июля.

Детальное внимание – каждому из мероприятий

От Архангельской области участниками видеоконференции стали  заместитель губернатора по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктор Иконников и министр природных ресурсов и ЛПК региона Константин Доронин.

Со стороны федеральных органов участие приняли заместитель руководителя Рослесхоза Николай Кротов и заместитель директора химико-технологического и лесопромышленного комплекса Минпромторга России Вера Хмырова.

Детальное внимание было уделено каждому из грядущих мероприятий. В общей сложности планируется проведение 13 круглых столов, панельных дискуссий, выездных и стратегических сессий.

В числе ключевых тем конгрессной программы:

  • обсуждение проекта стратегии развития ЛПК России до 2030 года;
  • внедрение интенсивной модели лесопользования;
  • обзор текущих и планируемых изменений отраслевого законодательства;
  • кластерная политика в ЛПК;
  • развитие сети особо охраняемых природных территорий на примере Архангельской области в Год экологии в России;
  • перспективы развития российских лесных семеноводческих центров.

Прозвучали предложения о том, что модераторами мероприятий могут выступить как представители власти, так и учёные и бизнесмены, а также журналисты профильных федеральных изданий. 

Два новых инвестпроекта – в перечне приоритетных

По завершению видеоконференции Виктор Иконников отметил:

«В этом году конгрессная программа чемпионата «Лесоруб XXI века» выходит на новый качественный уровень. Акцент сделан на наиболее актуальных вопросах федеральной повестки. Это, в том числе, и вызовы, которые стоят сегодня перед многими лесными регионами».

Как пояснил заместитель губернатора, основная задача – в рамках мероприятий деловой программы организовать открытый диалог с бизнесом для того, чтобы мнение предпринимателей было услышано. В том числе – органами федеральной власти.

Итоги такого обсуждения окажут влияние на принятие тех или иных решений. В этом – практическая польза деловой программы.

— Архангельская область является центром компетенции по вопросам развития лесопромышленного комплекса России и восстановления лесов страны, – говорит Виктор Иконников.

Напомним, в регионе успешно продолжается реализация приоритетных инвестиционных проектов ГК «УЛК», Архангельского ЦБК, Архангельского фанерного завода.

— Отмечу, что в преддверии III чемпионата «Лесоруб XXI века» два новых инвестпроекта Архангельской области – ЗАО «Лесозавод 25» и ООО «Поморская лесопильная компания» – были включены Минпромторгом России во всероссийский перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, – заключил Виктор Иконников.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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