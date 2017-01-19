Почти в два раза снизилось число нарушений ПДД на железнодорожных переездах области

Архангельские железнодорожники подвели статистику нарушений ПДД на переездах. За 2016 год в Архангельском регионе СевЖД дежурными по железнодорожным переездам зафиксировано 56 замечаний к водителям автотранспорта. В 2015 году таких замечаний было зафиксировано 117.
Данные по замечаниям фиксируются работниками ОАО «РЖД» в специальных книгах учёта и передаются в ГИБДД. Затем сотрудники автоинспекции принимают решение о наложении взыскания.
За год на железнодорожных переездах региона по вине автомобилистов, нарушивших правила дорожного движения произошло два дорожно-транспортных происшествия, отметили в Архангельском регионе СевЖД.
В целях профилактики нарушений железнодорожники систематически обращают внимание общественности, автопредприятий, автолюбителей на опасности, подстерегающие участников движения на переездах.
За 2016 год сотрудники СевЖД раздали водителям более пяти с половиной тысяч памяток, провели почти 2 тысячи бесед в автопредприятиях, организовали 168 рейдов по железнодорожным переездам совместно с ГИБДД.
Обеспечить безопасность на переезде помогут следующие советы и напоминания:
- готовясь к следовать через переезд, выбирайте правильный режим движения;
- не принимайте решения о следовании через переезд перед приближающимся к переезду поездом. По силуэту локомотива, а тем более по свету его фар и прожектора невозможно даже приблизительно определить скорость поезда и его расстояние от переезда;
- поезд невозможно остановить мгновенно. Даже применив меры экстренного торможения, машинист остановит поезд лишь через 800-1000 метров;
- от начала подачи переездными светофорами красных сигналов о запрещении движения через переезд до подхода к нему поезда расчётное время составляет всего 30-40 секунд. Никто не застрахован от внезапной вынужденной остановки транспортного средства. Не рискуйте!
- на переездах со шлагбаумами при появлении на переездном светофоре красных сигналов, но ещё открытых шлагбаумах, не въезжайте на переезд. Вы попадёте в ловушку: при нахождении транспортного средства на настиле переезда шлагбаумы окажутся закрытыми;
- при следовании по переезду соблюдайте дистанцию, исключающую остановку вашего транспортного средства на настиле переезда при внезапной остановке или резком снижении скорости впереди идущим транспортным средством в границах переезда;
- настил переезда не имеет обочин. Проявляйте осторожность при управлении транспортным средством!
- некоторые переезды в дополнение к шлагбаумам оборудованы устройствами заграждения от несанкционированного въезда. Попытка их преодолеть закончится для недисциплинированных водителей серьезными последствиями.
Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области