Почти в два раза снизилось число нарушений ПДД на железнодорожных переездах области

Архангельские железнодорожники подвели статистику нарушений ПДД на переездах. За 2016 год в Архангельском регионе СевЖД дежурными по железнодорожным переездам зафиксировано 56 замечаний к водителям автотранспорта. В 2015 году таких замечаний было зафиксировано 117.

Данные по замечаниям фиксируются работниками ОАО «РЖД» в специальных книгах учёта и передаются в ГИБДД. Затем сотрудники автоинспекции принимают решение о наложении взыскания.

За год на железнодорожных переездах региона по вине автомобилистов, нарушивших правила дорожного движения произошло два дорожно-транспортных происшествия, отметили в Архангельском регионе СевЖД.

В целях профилактики нарушений железнодорожники систематически обращают внимание общественности, автопредприятий, автолюбителей на опасности, подстерегающие участников движения на переездах.

За 2016 год сотрудники СевЖД раздали водителям более пяти с половиной тысяч памяток, провели почти 2 тысячи бесед в автопредприятиях, организовали 168 рейдов по железнодорожным переездам совместно с ГИБДД.

Обеспечить безопасность на переезде помогут следующие советы и напоминания:



готовясь к следовать через переезд, выбирайте правильный режим движения;



не принимайте решения о следовании через переезд перед приближающимся к переезду поездом. По силуэту локомотива, а тем более по свету его фар и прожектора невозможно даже приблизительно определить скорость поезда и его расстояние от переезда;



поезд невозможно остановить мгновенно. Даже применив меры экстренного торможения, машинист остановит поезд лишь через 800-1000 метров;



от начала подачи переездными светофорами красных сигналов о запрещении движения через переезд до подхода к нему поезда расчётное время составляет всего 30-40 секунд. Никто не застрахован от внезапной вынужденной остановки транспортного средства. Не рискуйте!



на переездах со шлагбаумами при появлении на переездном светофоре красных сигналов, но ещё открытых шлагбаумах, не въезжайте на переезд. Вы попадёте в ловушку: при нахождении транспортного средства на настиле переезда шлагбаумы окажутся закрытыми;



при следовании по переезду соблюдайте дистанцию, исключающую остановку вашего транспортного средства на настиле переезда при внезапной остановке или резком снижении скорости впереди идущим транспортным средством в границах переезда;



настил переезда не имеет обочин. Проявляйте осторожность при управлении транспортным средством!



некоторые переезды в дополнение к шлагбаумам оборудованы устройствами заграждения от несанкционированного въезда. Попытка их преодолеть закончится для недисциплинированных водителей серьезными последствиями.



Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области