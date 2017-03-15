Звезда мирового фортепиано Вазген Вартанян выступит в Кирхе с уникальной программой

18 марта в камерном зале Поморской филармонии выступит лауреат международных конкурсов Вазген Вартанян, выпускник Московской консерватории и Джульярдской школы в Нью-Йорке.

Пианист Дэвид Дюбаль, лауреат премии «Эмми» за фильм «Золотая эра фортепиано», отозвался о нём так:

«Вазген Вартанян – один из самых прекрасных музыкальных талантов своего поколения с неистовым творческим источником. Я видел, как накалялась и пылала публика, сведённая с ума его совершенно наэлектризованным артистизмом. Всё, что он делает за роялем – принадлежит только ему. Это истинный мастер».

Архангельская публика услышит в исполнении Вазгена Вартаняна музыку Прокофьева, Рахманинова, Скрябина, Шостаковича и Кабалевского. Это знаковые личности для российской музыкальной истории, занимающие одну из высочайших ступеней в мировой музыке. Столь блестящие по своей насыщенности и сложности программы можно услышать нечасто.

— В Архангельск приедет пианист, которого ждут в лучших залах мира. Его выступление в Кирхе завершит цикл концертов армянских музыкантов, который был организован Поморской филармонией совместно с региональным отделением Союза армян России, – рассказал директор Поморской филармонии Василий Ларионов.

Начало концерта в 17:00.

Министерство культуры Архангельской области