«100 лучших товаров России»: определены лидеры регионального этапа

Подведены итоги XX регионального конкурса «Архангельское качество – 2017» программы «100 лучших товаров России».
Как сообщила министр АПК и торговли Архангельской области Ирина Бажанова, заявки на участие подали 42 предприятия и организации Поморья, из них 39 стали лауреатами регионального этапа.
Экспертная оценка проведена 88 товаров и услуг, представленных на региональный этап из 12 городов и районов региона по пяти номинациям:
— Участники юбилейного регионального конкурса представили продукцию и услуги достойного качества, – отметила Ирина Бажанова. – Предприятия и организации Поморья продемонстрировали высокую конкурентоспособность и ответственный подход к делу. Главное: результаты конкурса – это не просто победные титулы, это показатель высочайшего доверия потребителей.
По решению региональной комиссии по качеству Гран при с присвоением титула «Лидер качества Архангельской области» будут удостоены:
Обладателями приза «За приверженность качеству» станут:
Церемония награждения лауреатов и дипломантов регионального этапа конкурса «Архангельское качество 2017» состоится в декабре этого года.