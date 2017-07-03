«100 лучших товаров России»: определены лидеры регионального этапа

Подведены итоги XX регионального конкурса «Архангельское качество – 2017» программы «100 лучших товаров России».

Как сообщила министр АПК и торговли Архангельской области Ирина Бажанова, заявки на участие подали 42 предприятия и организации Поморья, из них 39 стали лауреатами регионального этапа.

Экспертная оценка проведена 88 товаров и услуг, представленных на региональный этап из 12 городов и районов региона по пяти номинациям:

продовольственные товары;



промышленные товары для населения;



продукция производственно-технического назначения;



услуги для населения;



услуги производственно-технического назначения.



— Участники юбилейного регионального конкурса представили продукцию и услуги достойного качества, – отметила Ирина Бажанова. – Предприятия и организации Поморья продемонстрировали высокую конкурентоспособность и ответственный подход к делу. Главное: результаты конкурса – это не просто победные титулы, это показатель высочайшего доверия потребителей.

По решению региональной комиссии по качеству Гран при с присвоением титула «Лидер качества Архангельской области» будут удостоены:

ООО «Молочный комбинат «Каргопольский»;



ГБПОУ Архангельской области «Техникум строительства и городского хозяйства» (Архангельск);



ГАУЗ Архангельской области «Архангельская областная клиническая стоматологическая поликлиника».



Обладателями приза «За приверженность качеству» станут:

потребительское общество «Каргопольское»;



ООО «Модуль Вельский райпотребсоюз»;



ОАО «Блеск» (Новодвинск).



Церемония награждения лауреатов и дипломантов регионального этапа конкурса «Архангельское качество 2017» состоится в декабре этого года.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области