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«100 лучших товаров России»: определены лидеры регионального этапа

3 июля 15:15 Общество Агропром Торговля

Подведены итоги XX регионального конкурса «Архангельское качество – 2017» программы «100 лучших товаров России».

Как сообщила министр АПК и торговли Архангельской области Ирина Бажанова, заявки на участие подали 42 предприятия и организации Поморья, из них 39 стали лауреатами регионального этапа.

Экспертная оценка проведена 88 товаров и услуг, представленных на региональный этап из 12 городов и районов региона по пяти номинациям:

  • продовольственные товары;
  • промышленные товары для населения;
  • продукция производственно-технического назначения;
  • услуги для населения;
  • услуги производственно-технического назначения.

— Участники юбилейного регионального конкурса представили продукцию и услуги достойного качества, – отметила Ирина Бажанова. – Предприятия и организации Поморья продемонстрировали высокую конкурентоспособность и ответственный подход к делу. Главное: результаты конкурса – это не просто победные титулы, это показатель высочайшего доверия потребителей.

По решению региональной комиссии по качеству Гран при с присвоением титула «Лидер качества Архангельской области» будут удостоены:

  • ООО «Молочный комбинат «Каргопольский»;
  • ГБПОУ Архангельской области «Техникум строительства и городского хозяйства» (Архангельск);
  • ГАУЗ Архангельской области «Архангельская областная клиническая стоматологическая поликлиника».

Обладателями приза «За приверженность качеству» станут:

  • потребительское общество «Каргопольское»;
  • ООО «Модуль Вельский райпотребсоюз»;
  • ОАО «Блеск» (Новодвинск).

Церемония награждения лауреатов и дипломантов регионального этапа конкурса «Архангельское качество 2017» состоится в декабре этого года.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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