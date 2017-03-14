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Сергей Красильников:
«Мы готовы проводить операции по трансплантации уже в этом году»

14 марта 13:15 Инновации
В Первой городской клинической больнице постоянно внедряют высокие медицинские технологии
В Первой городской клинической больнице постоянно внедряют высокие медицинские технологии

Специализированная медицинская помощь занимает особое место в системе здравоохранения Российской Федерации. Это связано прежде всего с тем, что она оказывается гражданам при заболеваниях, требующих специальных методов диагностики и лечения, использования сложных медицинских технологий.

О специализированной помощи и перспективах ее развития в Первой городской клинической больнице имени Е.Е. Волосевич рассказал главный врач Сергей Красильников:

«Формируя концепцию нашего развития, мы исходим из задач, которые стоят сегодня перед системой здравоохранения в целом. В первую очередь это развитие специализированных видов медицинской помощи, повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи и как следствие – снижение смертности от основных причин».

Сергей Красильников Главврач отметил, что в прошлом году в больнице был создан нефрологический 
центр и открыто профильное отделение, которое с первых дней работает с большой нагрузкой.

Мировая практика «поставлена на поток»

Дальнейшее развитие получили такие виды специализированной помощи, как кардиохирургия, гепатопанкреатобилиарная хирургия, травматология, нейрохирургия. 

Специалисты осваивают и внедряют новые методики, в том числе и малоинвазивные технологии.

Например, врачи отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения совместно с нейрохирургами в рамках работы регионального сосудистого центра стали применять комбинированное лечение ишемического инсульта в остром периоде, так называемую, «Bridging»-терапию.

– Суть этого метода заключается в том, что в ходе малоинвазивной операции проводится хирургическое удаление тромбов из просвета внутримозговых артерий, – пояснил Сергей Красильников. –Такие операции сокращают смертность от инсульта, после них пациенты быстрее восстанавливаются. Это мировая практика. Можно сказать, что данная методика у нас в клинике уже «поставлена на поток». 

Реабилитация в экзоскелете и пересадка органов

Развивается в больнице и реабилитационное направление. Так, в программу восстановления пациентов с травматической болезнью спинного мозга внедрён экзоскелет. Планируется открытие отделения медицинской реабилитации кардиологического и травматологического профилей.

— В конце прошлого года больница получила лицензию на трансплантацию органов и тканей. Первые операции по пересадке почки планируем провести уже в этом году, – заявил Сергей Красильников. – Помимо проведения операций по трансплантации почки, мы продолжим внедрять в практику и другие современные технологии, такие как МРТ-ангиографию и малоинвазивную нейрохирургию.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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