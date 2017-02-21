Контрактное агентство сэкономило областному бюджету два миллиарда рублей

На еженедельном заседании регионального правительства подвели итоги деятельности контрактного агентства Архангельской области в 2016 году.

За минувший год в контрактное агентство региона поступило 8 195 заявок на осуществление закупок от государственных и муниципальных заказчиков. В итоге проведено 7 834 закупки на сумму 34,4 миллиарда рублей. Снижение начальной максимальной цены в 2016 году составило 1,8 миллиарда рублей.

По словам руководителя агентства Константина Северьянова, снижение цены напрямую зависит от наличия конкуренции, которое выражается в количестве участников.

По статистике в Архангельской области на одну закупку приходится 4,2 участника. Это выше общероссийского показателя, который составляет 2,7 участника. При этом стоит отметить активное участие в закупках местных поставщиков. Из 1 500 победителей закупок 627 предприятий представляют Поморье.

Также в 2016 году контрактным агентством была продолжена работа регионального центра по организации закупок, с которым сегодня сотрудничают 85 государственных учреждений. За отчётный период было размещено 1 420 извещений о проведении конкурсных процедур на сумму 1 миллиард 840 миллионов. При этом снижение начальной максимальной цены контракта составило порядка 110 миллионов рублей.

— Сегодня 93 % закупок осуществляется конкурентным способом. Это очень серьёзный показатель, который говорит о прозрачности и открытости контрактных процедур, – отметил руководитель контрактного агентства Константин Северьянов.

Основная задача на 2017 год – разработка и внедрение региональной информационной системы управления госзакупками, которая позволит оптимизировать ряд управленческих решений и окажет необходимую методическую помощь участникам торгов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области