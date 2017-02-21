Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Контрактное агентство сэкономило областному бюджету два миллиарда рублей

21 февраля 12:40 Бюджет Борьба с коррупцией

На еженедельном заседании регионального правительства подвели итоги деятельности контрактного агентства Архангельской области в 2016 году.

За минувший год в контрактное агентство региона поступило 8 195 заявок на осуществление закупок от государственных и муниципальных заказчиков. В итоге проведено 7 834 закупки на сумму 34,4 миллиарда рублей. Снижение начальной максимальной цены в 2016 году составило 1,8 миллиарда рублей.

По словам руководителя агентства Константина Северьянова, снижение цены напрямую зависит от наличия конкуренции, которое выражается в количестве участников.

По статистике в Архангельской области на одну закупку приходится 4,2 участника. Это выше общероссийского показателя, который составляет 2,7 участника. При этом стоит отметить активное участие в закупках местных поставщиков. Из 1 500 победителей закупок 627 предприятий представляют Поморье.

Также в 2016 году контрактным агентством была продолжена работа регионального центра по организации закупок, с которым сегодня сотрудничают 85 государственных учреждений. За отчётный период было размещено 1 420 извещений о проведении конкурсных процедур на сумму 1 миллиард 840 миллионов. При этом снижение начальной максимальной цены контракта составило порядка 110 миллионов рублей.

— Сегодня 93 % закупок осуществляется конкурентным способом. Это очень серьёзный показатель, который говорит о прозрачности и открытости контрактных процедур, – отметил руководитель контрактного агентства Константин Северьянов.

Основная задача на 2017 год – разработка и внедрение региональной информационной системы управления госзакупками, которая позволит оптимизировать ряд управленческих решений и окажет необходимую методическую помощь участникам торгов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Экономика

21 февраля

Конт­ракт­ное аген­тство сэко­номи­ло областно­му бюд­жету два мил­ли­ар­да рублей

21 февраля

В феде­раль­ном рей­тинге качес­тва про­веде­ния ОРВ Архан­гель­ская область вошла в трой­ку лиде­ров по Севе­ро-Запа­ду

20 февраля

Кадаст­ро­вая пала­та под­вела итоги рабо­ты за 2016 год

20 февраля

60 пред­при­ятий Поморья были бес­платно предс­та­влены в петер­бургс­ком Цен­тре импорто­за­ме­ще­ния

17 февраля

Экспе­рты: Аркти­ка – тер­рито­рия биз­нес-раз­ви­тия

17 февраля

Перс­пе­ктив­ные кадры Поморья оце­нят губер­на­тор и про­фильные министры

16 февраля

Регио­наль­ное мини­мущ­ес­тво при­нима­ет учас­тие в кадаст­ро­вых спорах

15 февраля

Измене­ния в бюд­жет-2017: допол­нитель­ные день­ги нап­ра­вят на доро­ги и сель­ское хозяйство

15 февраля

Депу­таты сог­ласо­вали кан­дида­туры новых замес­тите­лей губер­нато­ра Поморья

15 февраля

Водо­рос­левый ком­би­нат пла­ниру­ет уве­личить объем добы­чи сырья в пять раз

15 февраля

Вик­тор Икон­ни­ков: «Кад­ры – глав­ный ресурс, кото­рый дви­га­ет регион вперёд»

14 февраля

Пер­вич­ное обу­че­ние по про­ек­тно­му управле­нию в муни­ципа­ли­те­тах завершено

14 февраля

На фору­ме «Аркти­ка – тер­рито­рия диа­лога» рас­смо­трят перс­пе­ктивы энер­го­снаб­же­ния Заполярья

14 февраля

Архан­гель­ская тор­гово-про­мыш­лен­ная пала­та гото­ва ока­зать сод­ейс­твие аркти­чес­ким биз­нес-проек­там

13 февраля

Утверж­ден план про­веде­ния оцен­ки фак­тич­ес­кого воз­дейст­вия нор­мат­ив­но-пра­вовых актов

13 февраля

Рабо­чие мес­та, нало­ги и соц­про­ек­ты: алмазы Поморья рабо­та­ют на раз­ви­тие тер­рито­рий региона

13 февраля

Все моно­горо­да полу­чат воз­можность стать тер­рито­ри­ями опе­режа­юще­го развития

11 февраля

Круп­ней­шие застройщи­ки регио­на под­тверди­ли свое учас­тие в XII Помор­ском стро­итель­ном форуме

11 февраля

Аркти­чес­кий эко­но­ми­чес­кий совет соб­рался в Санкт-Пет­ер­бурге в пред­две­рии фору­ма «Аркти­ка – тер­рито­рия диалога»

Похожие новости

21 февраля Экономика

Конт­ракт­ное аген­тство сэко­номи­ло областно­му бюд­жету два мил­ли­ар­да рублей

7 февраля Экономика

Игорь Орлов: «Власть регио­на обя­зана дать жите­лям Поморья новые воз­мож­нос­ти для развития»

31 января Экономика

Допол­нитель­ные дохо­ды бюд­жета – на ремонт дорог, бла­го­ус­тройство горо­дов и новое жильё

27 декабря Экономика

Пра­витель­ство регио­на одоб­рило новую мето­дику оцен­ки эффек­тив­ности госп­ро­грамм

15 февраля Экономика

Измене­ния в бюд­жет-2017: допол­нитель­ные день­ги нап­ра­вят на доро­ги и сель­ское хозяйство

10 февраля Экономика

Было ГУП, стало ГБУ: завер­шена реор­гани­за­ция областно­го «Бюро тех­нич­ес­кой инвента­ри­за­ции»

9 февраля Экономика

На про­дажу выставле­ны паке­ты акций дорож­ных пред­при­ятий Архан­гель­ской области

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия