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Оценка эффективности проектов должна стать обязательной при формировании областной инвестиционной программы

14 марта 14:15 Инвестиции

С такой инициативой выступил министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков.

Как отметил глава ведомства, эта процедура повысит эффективность использования бюджетных средств, обеспечит всестороннее рассмотрение инвестиционных проектов и сделает их отбор более прозрачным.

— Внедрение оценки эффективности позволит выбрать проекты, наиболее значимые и в социальном, и в экономическом плане, – подчеркнул Семён Вуйменков. – Процедура подразумевает переход от «планирования ресурсов» к «планированию результатов», иными словами, при отборе приоритетных проектов будут учитываться не только имеющиеся ресурсы и текущие задачи, но и среднесрочные, долгосрочные цели развития.

Министр выразил уверенность: системный подход позволит сформировать адресную инвестиционную программу, направленную на социально-экономическое развитие региона и комплексное решение существующих проблем.

Председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев поручил региональному министерству экономического развития разработать порядок проведения оценки эффективности проектов.

Министерство экономического развития Архангельской области

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