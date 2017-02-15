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В Каргополе прошла квест-игра «ПроВыборы»

15 февраля 12:30 Выборы Районы

Студенты Каргопольского педагогического колледжа и Каргопольского индустриального техникума и старшеклассники школ района приняли участие в деловой квест-игре «ПроВыборы».

Игра была организована облизбиркомом Архангельской области и Каргопольской территориальной избирательной комиссией.

Каждая из семи команд прошла семь игровых станций: будущие избиратели показали знания в области географии, математики, истории, правоведении и показали своё умение работать в команде.

— Мы хотим провести подобные квест-игры для школьников по всей Архангельской области. Напомню, что в январе такое мероприятие состоялось в Приморском районе, – отметил председатель облизбиркома Андрей Контиевский. – Мы пытаемся сформировать правовую культуру в личности со школьной скамьи, а игровая форма объяснения выборных процедур более понятна и доступна.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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