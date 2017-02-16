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Подведены итоги тридцать второй сессии областного Собрания депутатов

16 февраля 18:45 Законотворчество

На февральской сессии областного Собрания рассмотрено 32 вопроса,  в том числе 9 законопроектов, из которых 6 инициировано губернатором области. Во втором чтении принято 2 законопроекта, из них 1 внесен губернатором области.

Областным собранием депутатов согласованы представленные губернатором области кандидатура Алексея Гришкова на должность заместителя губернатора области – руководителя представительства области при Правительстве России, а также кандидатура Виктора Иконникова – на должность заместителя губернатора области по стратегическому планированию и инвестиционной политике.

В рамках «правительственного часа» руководителем инспекции по охране объектов культурного наследия Анной Ивченко представлен доклад о сохранении объектов культурного наследия на территории Архангельской области.

Основное внимание уделено бюджетным вопросам.

Приняты в двух чтениях изменения в областной бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Развивается законодательство в сфере экономического развития.

В первом чтении приняты изменения в сфере стратегического планирования, представленные директором правового департамента администрации губернатора и правительства области Игорем Андреечевым.

Указанные изменения направлены на совершенствование процедуры подготовки документов стратегического планирования.

Губернатор области определяет приоритеты социально-экономической политики, цели и задачи социально-экономического развития области, цели и задачи стратегического управления на областном уровне. Правительство области участвует в формировании документов стратегического планирования на федеральном уровне, реализуемых на территории региона. Систематизированы полномочия иных областных органов власти в сфере стратегического планирования.

В ходе своего доклада Игорь Андреечев обратил внимание на изменения федерального законодательства, в связи с которыми срок разработки документов стратегического планирования перенесен с 01 января 2017 года на 01 января 2019 года.

В первом чтении рассмотрен законопроект, вносящий изменения в областной закон «О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере регулирования торговой деятельности».

В апреле 2016 года Правительством России утверждены новые правила установления субъектами Российской Федерации нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов и методика расчета нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов.

В связи с этим вводятся новые нормативы минимальной обеспеченности населения области, населения городских округов и муниципальных районов площадью стационарных торговых объектов, устанавливается нормативное количество торговых объектов местного значения, расположенных в пределах зоны торгового обслуживания, для городского округа, городского и сельского поселения.

По мнению министра агропромышленного комплекса и торговли Ирины Бажановой, данные изменения позволят сделать услуги в сфере торговли более доступными для населения области.

Совершенствуется законодательство в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Поддержаны в первом чтении изменения в части организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Работы по замене и (или) восстановлению несущих строительных конструкций многоквартирного дома и (или) инженерных сетей  многоквартирного дома, отнесенные в соответствии с Градостроительным кодексом России к реконструкции объектов капитального строительства, предлагается отнести к работам по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

Сокращается срок для вступления в силу решения о прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и формировании такого фонда на специальном счете с полутора лет до одного года со дня направления региональному оператору решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Поташев обратил внимание, что в интересах указанных собственников положение в части сокращения данного срока вступит в силу со дня официального опубликования областного закона, однако будет распространяться на правоотношения, возникшие со дня вступления в силу соответствующих изменений на федеральном уровне, то есть с 29 декабря  2016 года.

Закладывается правовая основа для капитального ремонта многоквартирного дома без его включения в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта в случае возникновения аварии, иных чрезвычайных ситуаций.

В целях обеспечения надлежащего и своевременного капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме обязанность по обеспечению доступа подрядных организаций к общему имуществу в многоквартирном доме для проведения капитального ремонта предлагается возложить также на самих собственников помещений в таком доме.

Приняты в первом чтении комплексные изменения в отдельные областные законы в сфере административных правонарушений.

В частности, правовой департамент администрации губернатора и правительства области предложил установить административную ответственность за нарушение установленного срока оплаты стоимости перемещения на специализированную стоянку задержанного транспортного средства и хранения на данной стоянке указанного транспортного средства.

Поддержан также в первом чтении законопроект, вносящий изменения в 38 областных закона, регулирующих полномочия органов региональной власти в сферах противодействия коррупции, физической культуры и спорта, социальной поддержки отдельных категорий граждан, предоставления недр и пользования недрами, радиационной безопасности населения и иных сферах, в целях приведения их в соответствие с федеральным законодательством.

Законопроект, по мнению Игоря Андреечева, вводит основание приостанавливать выплату компенсации (денежного вознаграждения) в отношении главы муниципального образования, депутата представительного органа муниципального образования и выборного лица местного самоуправления в случае избрания в отношении них по судебному решению меры пресечения в виде домашнего ареста или заключения под стражу.

Правовой департамент администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области

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