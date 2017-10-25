В Архангельске успешно выполнены операции по пересадке почки

Впервые в Архангельской области на базе Первой городской клинической больницы имени Е.Е. Волосевич выполнены операции по пересадке почки.

В учреждении проведены две родственные трансплантации почки: один пациент выписан, второй – готовится к выписке.

Отметим, в настоящее время с утраченной функцией почек в Архангельской области на диализе находится 479 человек, и ежегодно это количество увеличивается на 50–60 пациентов. В регионе работают 10 отделений диализа, из них в восьми отделениях получают лечение пациенты с хронической почечной недостаточностью.

— Проблема у значительной части пациентов – это большая отдалённость места жительства от диализных центров, которые они вынуждены пожизненно посещать три раза в неделю. Пересадка почки улучшит качество жизни и даст шанс людям на полноценную жизнь, – пояснил министр здравоохранения Архангельской области Антон Карпунов.

Главный врач первой горбольницы Сергей Красильников отметил, что подготовительные мероприятия для проведения трансплантации велись в больнице с 2013 года.

— Самое главное – есть понимание задачи внутри коллектива. Трансплантология – командная работа. Мы обучили врачей и медицинских сестер сосудистой хирургии, нейрореанимации, бактериологической и клинико-диагностической лабораторий, малоинвазивной хирургии, анестезиологов, нефрологов, урологов на базе федеральных научных центров и за рубежом, – рассказывает главный врач больницы Сергей Красильников. – Было приобретено оборудование для обеспечения типирования доноров и реципиентов, реактивы, хирургические инструменты, оборудование для хранения и транспортировки органов, лекарственные средства на общую сумму около 16 миллионов рублей.

Немаловажен и другой аспект: трансплантация не только более физиологичный метод лечения хронических болезней почек, но и не такой затратный в сравнении с другими видами заместительной почечной терапии.

Напомним, что в апреле этого года Первую городскую больницу Архангельска посетил главный трансплантолог Минздрава России Сергей Готье. Он оценил возможности больницы и в заключение заявил: «Я уверен в том, что вы готовы начать, главное – продолжать с нарастающим темпом».

Первые операции наши хирурги провели совместно с медиками из федеральных центров. До конца этого года в больнице планируется проведение ещё двух операций по пересадке почки.

— Мы несколько лет шли к этому, и теперь можем уверенно говорить об успехе. Две операции сделаны, обе закончились с положительным результатом. Первая городская больница, как всегда, на передовых рубежах и науки, и оказания медицинской помощи. Мы будем продолжать развивать высокотехнологичные методы лечения, это приоритетное направление для регионального здравоохранения, – подчеркнул губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области