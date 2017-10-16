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Виктор Иконников:
«Выпускники Президентской программы – команда, нацеленная на движение вперёд»

16 октября 14:20 Образование Экономика
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области

В правительстве области состоялось вручение дипломов выпускникам 19-го потока Президентской программы подготовки управленческих кадров.

Как отметила и.о. директора Архангельского регионального ресурсного центра Татьяна Бокова, ровно 20 лет назад Президент России подписал Указ, благодаря которому с 1998 года в Поморье более тысячи руководителей среднего и высшего звена прошли профессиональную переподготовку.

В этом учебном году Президентскую программу окончили 28 представителей предпринимательского сообщества и организаций социального блока.

Поздравляя выпускников, заместитель губернатора Архангельской области по стратегическому планированию и инвестиционной политике, председатель региональной комиссии по реализации Президентской программы Виктор Иконников сказал:

«Вы стали полноправными членами единой команды, нацеленной на развитие и движение нашего региона вперёд».

Обучение высшей пробы

Заместитель губернатора подчеркнул особую роль Северного Арктического федерального университета, на площадке которого идёт обучение слушателей Президентской программы. Высокое качество этого обучения отмечено и на федеральном уровне.

Напомним, 19 лет назад реализацию программы начинал Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Определяющую роль тогда сыграл ректор, доктор исторических наук, профессор Владимир Булатов.

Эстафету от ПГУ принял САФУ. На сегодняшний день большой личный вклад в развитие программы вносят ректор, доктор философских наук, профессор Елена Кудряшова и преподавательский состав университета.

В 2016–2017 учебном году занятия проводились на базе Высшей школы экономики, управления и права САФУ. Руководил программой директор кадрового центра, кандидат философских наук Валерий Евсеев. Научное руководство осуществлял доктор экономических наук, профессор Александр Пластинин.

Сохранить позитивную энергию

Виктор Иконников пожелал выпускникам сохранить единый командный дух и позитивную энергию, чтобы реализовать проекты, которые они защитили в рамках Президентской программы.

Большинство работ формировалось при поддержке профильных ведомств правительства области и было направлено на развитие стратегических отраслей экономики региона: судостроения, лесной промышленности, теплоэнергетики, сельского хозяйства, переработки твёрдых бытовых отходов.

Один из выпускников, заместитель начальника блока цехов по производству целлюлозы и полуцеллюлозы производства картона АО «Архангельский ЦБК» Александр Дернов защитил на английском языке проект модернизации производства с целью организации выпуска импортозамещающей продукции – флафф-целлюлозы.

— Флафф-целлюлоза используется в качестве наполнителя для гигиенических изделий, к примеру, детских подгузников, – пояснил Александр Дернов. – Это – весьма дорогостоящий проект. По предварительным оценкам, объём вложений превысит пять миллиардов рублей.

По его словам, сегодня идёт работа по оценке технико-экономических показателей этого проекта.

Дерт-парк «Полярный» уже строится

Ряд проектов выпускников посвящён развитию информационных технологий, банковского сектора, торговли. Примечательно, что у нынешних выпускников есть и яркие идеи, касающиеся сфер здравоохранения, молодёжной политики, развития семейных центров и даже экстремальных видов спорта.

Так, заместитель начальника цеха 16 по труду и кадрам АО «Центр судоремонта «Звёздочка» Сергей Коротков защитил проект создания и развития в Северодвинске дерт-парка «Полярный».

— Дерт-парк – это комплекс земельных сооружений для выполнения экстремальных трюков на велосипедах, – отметил Сергей Коротков. – В числе молодых специалистов «Звёздочки» есть немало ребят, которым интересен этот вид спорта, и они готовы его развивать.

Сейчас северодвинский дерт-парк находится в стадии строительства. Ожидается, что он заработает уже в следующем году.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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