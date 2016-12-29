Природные ресурсы Поморья «заработали» 1,3 миллиарда рублей

За 11 месяцев этого года использование природных ресурсов региона принесло в бюджеты трёх уровней 1,3 миллиарда рублей неналоговых доходов.

В частности, федеральный бюджет пополнился на 833 миллиона рублей, региональная казна – на 443 миллиона рублей, а бюджеты муниципалитетов – на 5,7 миллиона рублей.

Министр природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Константин Доронин отметил:

«Поступления в консолидированный бюджет, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличились более чем на 280 миллионов рублей. Лес остается важнейшим источником пополнения федеральной и областной казны».

Он добавил, что особенностью этого года стало крайне активное использование таких полезных ископаемых, как песок и песчано-гравийные смеси. Они «зарабатывают» миллионы для областного кошелька.

Лес и недра

За 11 месяцев уходящего года лесные платежи превысили миллиард рублей: около 650 миллионов рублей поступило в федеральный бюджет, а более 380 миллионов – в областную казну. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличение составило 50 и 150 миллионов рублей соответственно.

По словам министра, платежи за пользование недрами в полном объёме поступают в областной бюджет. В этом году с их помощью казна региона пополнилась на 60 миллионов рублей. Увеличение составляет 57 миллионов рублей.

На аукционы и конкурсы были выставлены 18 участков недр. В основном это месторождения песка и песчано-гравийной смеси.

Экология вносит свой вклад

Доходы бюджета региона за предоставление госуслуг в сфере экологии (выдачу разрешений, установление лимитов и проведение экспертиз) составили 1,1 миллиона рублей. По сравнению с 11 месяцами 2015 года, сумма выросла на 600 тысяч рублей.

Между тем, львиная доля платежей за использование водных ресурсов (153 миллиона рублей) поступила в федеральный бюджет и лишь небольшая часть (810 тысяч рублей) – в казну области.

Платежи за использование охотничьих ресурсов Поморья превысили 30 миллионов рублей (увеличение на 6 миллионов рублей). А штрафы за нарушения законодательства в сфере охраны окружающей среды и суммы по искам о возмещении вреда составили 5,7 миллиона рублей – на 3 миллиона рублей больше, чем в прошлом году.

Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области