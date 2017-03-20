Добровольцы Поморья могут стать «Волонтёрами Победы»

Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» при поддержке «Роспатриотцентра» и Федерального агентства по делам молодёжи проводит кампанию по отбору добровольцев для помощи в организации празднования Дня Победы.

Одним из направлений отбора волонтёров является всероссийский конкурс «Послы Победы». Отправить заявку на участие в конкурсе может любой доброволец в возрасте от 18 до 30 лет, который в течение всего года принимал участие в работе движения.

Чтобы увеличить свои шансы на победу в конкурсе, будущему «Послу Победы» необходимо максимально подробно описать опыт волонтёрской деятельности и прикрепить к заявке копии рекомендательных писем и наградных документов.

Победителями конкурса будут признаны 200 лучших добровольцев со всех уголков России. Именно они станут соорганизаторами центральных мероприятий празднования 9 Мая – парада Победы на Красной площади в Москве и военно-морского парада в Севастополе.



«Послов Победы» ждет обучение: вместе с экспертами, организаторами и опытными добровольцами победители конкурса пройдут ряд тренингов, предварительный инструктаж и репетицию на месте проведения парада. Кроме этого, волонтёры смогут встретиться и пообщаться с профессиональными историками и ветеранами Великой Отечественной войны.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо зарегистрироваться на сайте волонтерыпобеды.рф и оформить заявку в «Личном кабинете».

Чтобы повысить свои шансы в отборе, волонтеры могут принять участие в конкурсе #идунапарад в социальных сетях. Участнику необходимо рассказать на личной странице в социальных сетях «Вконтакте» или Instagram о том, почему он хочет стать волонтёром в День Победы. К публикации необходимо добавить хэштеги #идунапарад и #волонтерыпобеды.

В Архангельской области руководит движением «Волонтёры Победы» Валерия Кострикова. На данный момент региональное отделение формирует новую команду. Телефон для связи – +7 950 252-91-86, электронная почта: vol.pobedy29@yandex.ru.

ГАУ Архангельской области «Патриот»