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КРАО откроет Школу предпринимательства в Холмогорском районе

6 октября 12:15 Бизнес Молодежь

Началась регистрация слушателей курса для тех, кто хочет запустить свой бизнес-проект на родине Михаила Ломоносова. Работа в этом направлении ведется Корпорацией развития Архангельской области по поручению губернатора Игоря Орлова в рамках общего проекта регионального правительства по развитию туризма в селе Ломоносово.

Главная цель школы – выявить инициативных жителей Холмогорского района, имеющих идеи по реализации предпринимательских проектов, пополнить багаж их знаний и помочь запустить свой бизнес.

Попасть в число обучающихся есть все шансы, в первую очередь у жителей Холмогорского района, имеющих проектные идеи в сфере туризма, культуры и смежных отраслях. Причем как начинающих, так и действующих предпринимателей, а также инициативной молодежи, желающей начать бизнес.

На первом этапе до 23 октября осуществляется онлайн-регистрация и отбор участников. Прошедших его ждет участие в бесплатных семинарах для знакомства с особенностями социально-экономического развития территории и перспективами развития туризма, содействия в проработке проектных идей, в том числе обучения основам предпринимательской и проектной деятельности, подбор ресурсов для реализации проектов. Очная сессия состоится 28-29 октября.

Затем слушатели займутся самостоятельной работой с дистанционными консультациями по проектам, выполнением домашних заданий. В середине ноября пройдет вторая очная сессия, в ходе которой будут подбираться ресурсы для реализации проектов, пройдут консультации по их доработке и окончательный смотр.

Итогом обучения станут разработанные предпринимательские проекты, нацеленные на развитие Холмогорского района и его отдельных территорий, таких как село Ломоносово – малой родины первого русского учёного-энциклопедиста Михаила Ломоносова. Лучшие проекты будут приняты на сопровождение Корпорацией развития Архангельской области.

— У нас есть определенный опыт работы с предпринимателями и инициативными жителями региона, и мы намерены применить его в новом формате и поработать с инициаторами, людьми, болеющими за свою малую родину, желающими сделать ее лучше, комфортнее, современнее. Земля Ломоносова заслуживает внимания туристов как из нашей области, так и из-за ее пределов. Поэтому нам важно узнать, что хотят жители Холмогор, что они хотели бы сделать, используя имеющийся и свой интеллект, умения, приумноженные на занятиях организуемой нами школы. А мы поможем им формализовать их идеи в перспективные предпринимательские проекты под привлечение ресурсов от региональных и федеральных институтов развития, – прокомментировала первый заместитель генерального директора КРАО Ольга Горелова.

Участники школы предпринимательства будут отобраны по итогам рассмотрения заполненных анкет. Участие бесплатное. Зарегистрироваться и заполнить анкету можно здесь https://krao.timepad.ru/event/588444/

Дополнительная информация по телефону 8-906-281-55-88. Контактное лицо – Наталья Митенева.

Пресс-служба АО «Корпорация развития Архангельской области

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