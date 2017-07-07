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Формирование комфортной городской среды Поморья продолжается

7 июля 11:30 Районы

В правительстве региона состоялось очередное заседание рабочей группы по реализации приоритетных проектов «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» и «Формирование комфортной городской среды» с главами муниципальных образований Архангельской области.

В совещании приняли участие представители областного Собрания депутатов, Общественной палаты и Народной инспекции региона.

Участники обсудили ход реализации мероприятий по благоустройству территорий в рамках программы 2017 года, проект госпрограммы по формированию современной городской среды на 2018–2022 годы, а также процедуру размещения информации в модуле «Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» ГИС ЖКХ.

Итоги конкурсов

Как отметила заместитель министра ТЭК и ЖКХ Тамара Лемешева, в настоящее время всеми муниципальными образованиями-получателями субсидии проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчика на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, а также городских парков.

На сегодняшний день итоги торгов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий подведены в 15 муниципальных образованиях. Среди них крупные города региона – Северодвинск, Коряжма, Котлас, Мирный.

В пяти муниципалитетах итоги торгов планируется подвести до 10 июля. Что касается Архангельска, то по основным дворовым территориям результаты обнародуют 21 июля, по резервным объектам – до 17 августа 2017 года.

Практически аналогичная ситуация сложилась с благоустройством  общественных территорий: итоги торгов подведены в 14 муниципальных образованиях. В пяти МО процесс завершится 10 июля. В Архангельске результаты торгов станут известны к 27 июля.

Что касается городских парков, торги объявлены в 12 муниципальных образованиях. Из них уже в девяти заключены муниципальные контракты, начаты работы по обустройству городских парков. В остальных трёх МО (Северодвинск, Мезенский и  Онежский районы) срок завершения конкурсных процедур – 1 августа 2017 года.

Появились и первые конкретные результаты. В Котласе завершена реализация проекта по благоустройству Бульвара искусств на улице Мелентьева. Общая стоимость работ составила 1,8 миллиона рублей.

Программа 2018–2022: планы на будущее

С целью исполнения требований федерального законодательства, предъявляемых к получателям субсидии из федерального бюджета на 2017 год, разработан проект госпрограммы Архангельской области «Формирование современной городской среды на 2018–2022 годы». Согласно требованиям программа субъекта должна быть утверждена до 1 сентября 2017 года.

Проект предусматривает выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий Поморья. Для реализации всех мероприятий необходимо финансирование в размере 15 миллиардов рублей.

Кроме того, государственной программой предусмотрена модернизация объектов холодного водоснабжения сельских населенных пунктов. На эти цели дополнительно планируется привлечь финансирование в размере 423 миллиона рублей.

В настоящее время проект госпрограммы проходит общественное обсуждение, которое продлится до 17 июля. Подвести итоги и выслушать конкретные предложения планируется на заседании общественного совета, сформированного при министерстве ТЭК и ЖКХ Архангельской области, которое состоится в конце июля 2017 года.

ГИС ЖКХ: работа обязательна!

В целях мониторинга реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» Минстроем России и Минсвязи России создан и запущен в эксплуатацию специальный модуль в системе ГИС ЖКХ.

Он предусматривает размещение информации о ходе реализации приоритетного проекта как со стороны субъекта РФ, так и со стороны муниципальных образований-получателей субсидии из федерального и областного бюджетов.

На сегодняшний день всеми муниципальными образованиями Архангельской области организована работа по размещению информации в модуле ГИС ЖКХ.

Практически полностью разместили необходимую информацию Плесецкий и Лешуконский районы. Незначительные замечания имеют Архангельск, Северодвинск, а также Онежский, Пинежский и Шенкурский районы.

При этом низкий уровень исполнения и организации работы по размещению необходимой информации в ГИС ЖКХ отмечается со стороны Устьянского, Вельского, Мезенского районов и города Коряжмы.

Министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области

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