«Голоса Арктики»: пластика, ритм, дыхание

На сцене Дома народного творчества выступили три ансамбля из приарктической зоны. С этого концерта стартовала культурная программа Международного арктического форума.

Полутысячного зала не хватило, чтобы вместить всех желающих познакомиться с культурой якутов, эскимосов и коми.

Заместитель министра культуры региона Алексей Павлов поблагодарил коллективы, которые приняли приглашение дать концерты на площадках форума. Их выступления проходят на очень высоком профессиональном уровне.

Свист ветра, крик птиц, шум моря – артисты ансамбля «Айархаан» из Республики Саха (Якутия) воспроизводят огромный спектр звуков. С концертами они объездили весь мир, собирая полные залы.

Ещё одним запомнившемся зрителям коллективом стал «Эргырон». Этот профессиональный коллектив является носителем и хранителем национального вокального, хореографического и декоративно-прикладного искусства не только чукчей и эскимосов, но и других народностей.



Северяне и гости столицы Поморья также высоко оценили мастерство ансамбля «Зарни ёль» из Республики Коми. Игра на домре, гитаре и ударных никого не оставила равнодушным.

Концерт был организован министерством культуры Архангельской области.

Министерство культуры Архангельской области