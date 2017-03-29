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«Голоса Арктики»: пластика, ритм, дыхание

29 марта 12:00 Арктика – территория диалога Архангельск

На сцене Дома народного творчества выступили три ансамбля из приарктической зоны. С этого концерта стартовала культурная программа Международного арктического форума. 

Полутысячного зала не хватило, чтобы вместить всех желающих познакомиться с культурой якутов, эскимосов и коми. 

Заместитель министра культуры региона Алексей Павлов поблагодарил коллективы, которые приняли приглашение дать концерты на площадках форума. Их выступления проходят на очень высоком профессиональном уровне.

Свист ветра, крик птиц, шум моря – артисты ансамбля «Айархаан» из Республики Саха (Якутия) воспроизводят огромный спектр звуков. С концертами они объездили весь мир, собирая полные залы. 

Ещё одним запомнившемся зрителям коллективом стал «Эргырон». Этот профессиональный коллектив является носителем и хранителем национального вокального, хореографического и декоративно-прикладного искусства не только чукчей и эскимосов, но и других народностей.

Северяне и гости столицы Поморья также высоко оценили мастерство ансамбля «Зарни ёль» из Республики Коми. Игра на домре, гитаре и ударных никого не оставила равнодушным.

Концерт был организован министерством культуры Архангельской области. 

Министерство культуры Архангельской области

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