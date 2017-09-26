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Екатерина Прокопьева:
«От состояния водных объектов зависит качество жизни северян»

26 сентября 15:00 Год экологии Экология Инвестиции

Состояние водных объектов Архангельской области и меры по их экологической реабилитации обсудили на заседании правительства региона 26 сентября.

Открывая дискуссию, заместитель председателя правительства области Екатерина Прокопьева отметила:

«Состояние водных объектов Поморья находится в зоне повышенного внимания регионального правительства. Вода является одним из важнейших элементов, определяющих качество жизни людей. Речь идёт о создании социально комфортных и экологически благоприятных условий проживания на Севере. Безусловно, особую значимость эта тема приобрела в Год экологии».

Систему очистки – на европейский уровень

Как доложил исполняющий обязанности министра природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Алексей Кузнецов, на территории Поморья насчитывается более 70 тысяч рек и 59 тысяч озёр.

В качестве основных факторов, влияющих на их состояние, он отметил:

  • естественные условия формирования стока водных объектов;
  • деятельность промышленных предприятий;
  • воздействие предприятий ЖКХ и городского хозяйства;
  • влияние прилегающих к водным объектам населённых пунктов, сельскохозяйственных угодий, садоводческих и огороднических товариществ.

Особый акцент – на промышленной деятельности. По словам Алексея Кузнецова, больше всего производственных сточных вод (47 процентов) сбрасывают предприятия целлюлозно-бумажной промышленности.

— Нужно отметить, что два крупнейших целлюлозно-бумажных комбината региона – филиал группы «Илим» в Коряжме и Архангельский ЦБК – инвестировали около миллиарда рублей в создание высокоэффективных систем очистки воды. Эти предприятия вкладывают огромные средства, чтобы вывести систему очистки и водоснабжения на европейский уровень, – подчеркнул и.о. министра.

Отметим, что ведущие предприятия горнодобывающего сектора также нацелены на внедрение передовых технологий в сфере экологии. В производственных зонах «Архангельскгеолдобычи» и «Севералмаза» построены комплексы очистных сооружений, отвечающие самым современным требованиям.

Увеличиваем километраж водоохранных зон

Вопросы охраны рек и озёр, которые располагаются в непосредственной близости от населённых пунктов, садоводческих и огороднических товариществ и являются излюбленным местом отдыха жителей и гостей Поморья, – на особом внимании регионального минприроды.

Для того, чтобы снизить антропогенную нагрузку на северную природу, проводится определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос, постановка их на кадастровый учёт, а также закрепление на местности специальными знаками.

– На сегодняшний день границы водоохранных зон установлены на протяжении 1370 километров берегов рек и озёр. В Год экологии мы планируем увеличить эту цифру на 700 километров. А специальные информационные знаки к концу года должны быть установлены на более чем тысяче километров водоохранных зон, – сообщил Алексей Кузнецов.

Для комплексного решения – единая концепция

На особом контроле находятся вопросы воздействия предприятий ЖКХ и городского хозяйства на состояние рек и озёр Поморья.

По информации министра ТЭК и ЖКХ Архангельской области Андрея Поташева, на территории региона создано 97 комплексов канализационных очистных сооружений (КОС).

При этом КОС, эксплуатируемые промышленными предприятиями, находятся в удовлетворительном состоянии.

– Вместе с тем состояние очистных сооружений, находящихся в муниципальной собственности, требует самого пристального внимания, – подчеркнул руководитель ведомства.

Для комплексного решения проблемы министерством ТЭК и ЖКХ региона разработана концепция водоснабжения и водоотведения в Архангельской области до 2030 года. Документ уже рассмотрели экспертная группа и общественный совет при министерстве.

– В рамках концепции определён перечень приоритетных проектов, направленных в том числе на улучшение экологической обстановки в регионе, – рассказал Андрей Поташев. – Стоимость указанных проектов – около 15 миллиардов рублей.

Соглашения на 200 миллионов рублей инвестиций

Министр пояснил: реализация этих проектов планируется за счёт привлечения частных инвестиций путём реализации государственных инвестиционных программ, концессионных соглашений и иных форм государственно-частного партнёрства.

— При этом одним из важнейших направлений, способствующих привлечению инвестиций, является разработка схем водоснабжения и водоотведения, на основе которых формируются инвестиционные программы, – пояснил Андрей Поташев.

На сегодняшний день схемы разработаны и утверждены в 131 муниципальном образовании региона. Это 90 процентов от общего числа схем, необходимых к утверждению.

В этом году в Архангельской области в сфере водотведения реализуется восемь инвестиционных программ на общую сумму свыше 60 миллионов рублей.

Всего в сфере водоснабжения и водотведения заключено восемь соглашений с объёмом инвестиций около 200 млн рублей.

Участие в обсуждении темы состояния водных объектов также приняли представители управления Росприроднадзора по Архангельской области и Архангельского областного Собрания депутатов.

По итогам заседания Екатерина Прокопьева обратила внимание профильных ведомств правительства региона на необходимость продолжения работы в открытом и прозрачном режиме путём усиления взаимодействия с общественными объединениями, муниципальными образованиями и депутатским корпусом.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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