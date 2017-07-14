Формирование комфортной городской среды: работа продолжается

Очередное заседание рабочей группы по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» было посвящено выполнению муниципальных программ.

По словам заместителя министра ТЭК и ЖКХ Тамары Лемешевой, на сегодняшний день итоги торгов на выполнение работ по благоустройству основных дворовых территорий подведены в 18 муниципальных образованиях.

В числе «передовиков» – крупные города региона: Северодвинск, Коряжма, Котлас, Мирный. В Архангельске итоги по основным дворовым территориям запланировано подвести до 21 июля, по резервным – до 17 августа этого года. Пока заключено 28 муниципальных контрактов на общую сумму 75,6 миллиона рублей.

Что касается общественных территорий, то итоги торгов на выполнение работ по благоустройству полностью подведены в 20 муниципальных образованиях. В Архангельске результаты торгов обнародуют до 27 июля. При этом заключено 20 муниципальных контрактов на 30,2 миллиона рублей.

В стадии заключения находятся ещё 13 контрактов по благоустройству дворовых и восемь – по благоустройству общественных территорий. Подписать их планируется в ближайшее время.

Активизировалась работа и по благоустройству парковых зон. Сегодня в 12 муниципалитетах начаты конкурсные процедуры по определению подрядчика для выполнения мероприятий. В девяти МО заключены муниципальные контракты на общую сумму 5,55 миллиона рублей.

Стоит отметить, что первый проект был реализован в Котласе, где был благоустроен городской парк «Бульвар искусств». Общая стоимость работ составила 1,8 миллиона рублей.

Вся информация – в ГИС ЖКХ!

В целях мониторинга реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» Минстроем России и Минсвязи России создан и запущен в эксплуатацию специальный модуль в системе ГИС ЖКХ.

На сегодняшний день информацией, подлежащей размещению муниципальными образованиями в системе ГИС ЖКХ в приоритетном порядке, являются сведения об объектах, которые планируется благоустроить в рамках субсидии 2017 года, а также дизайн-проекты территорий и информация о мероприятиях по благоустройству территорий.

На 12 июля в полном объеме и без замечаний со стороны министерства ТЭК и ЖКХ информацию разместили Котласский и Красноборский районы.

До сих пор не начата работа по размещению информации о реализации приоритетного проекта в Устьянском районе. В остальных МО информация либо размещена частично, либо имеет ряд замечаний со стороны профильного ведомства.



С рейтингом муниципальных образований, которые размещают информацию в системе ГИС ЖКХ, можно ознакомиться здесь.



Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области