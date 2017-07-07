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На мастеровом сходе в Малых Корелах будет работать площадка по финансовой грамотности.

7 июля 14:15 Финансовая грамотность

Завтра гостей музея деревянного зодчества «Малые Корелы» ждут не только многочисленные мастер-классы от народных умельцев. В 12:00 начнет работу площадка, где всех желающих научат пользоваться основными финансовыми инструментами.

«Финансовые инструменты» – именно так называется мероприятие, на котором участники узнают, во сколько лет нужно начинать делать добровольные пенсионные накопления, где выгоднее взять в займы: в банке, МФО или у соседей и чем могут быть опасны покупки в интернете.

Выполнив интеллектуальные задания и убедившись в справедливости лозунга «Знания – сила», участники смогут помериться и силой физической: пройтись на «финансовых" ходулях или, поучаствовать в перетягивании каната.

Желающие проверят свой уровень финансовой грамотности, пройдя небольшой тест, смогут получить консультацию и открытки о правилах безопасного пользования финансовыми услугами. Самых активных ждут призы с символикой программы.

Время работы площадки «Финансовые инструменты»: 8 июля, с 12:00 до 15:00.

Место: музей деревянного зодчества «Малые Корелы» (площадка рядом с домом Кириллова, налево от центральной площади).

Пресс-центр программы повышения финансовой грамотности населения Архангельской области

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