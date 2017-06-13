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Поморью необходимы новые музеи и передвижные клубы

13 июня 10:00 Районы

Проанализировать имеющуюся сеть учреждений и подготовить предложения по ее развитию на ближайшие годы было поручено представителям районных отделов культуры на совещании, состоявшемся в региональном минкульте.

В рабочей встрече принимали участие глава ведомства Вероника Яничек, заместитель министра Алексей Павлов и специалисты из 25 муниципальных образований Поморья.

На совещании было отмечено, что по действующим нормативам, в каждом районе должен быть как минимум один передвижной многофункциональный культурный центр (автоклуб) и музей.

– В городах ситуация с выполнением социальных нормативов лучше, чем в районах, но везде есть над чем работать, – отметил Алексей Павлов. – При подготовке методических рекомендаций по обеспеченности населения области учреждениями культуры будут учтены предложения специалистов из районов. Перед нами ответственная задача: необходимо обеспечить северянам разнообразие культурных услуг и их доступность.

Министерство культуры Архангельской области

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