Поморью необходимы новые музеи и передвижные клубы

Проанализировать имеющуюся сеть учреждений и подготовить предложения по ее развитию на ближайшие годы было поручено представителям районных отделов культуры на совещании, состоявшемся в региональном минкульте.

В рабочей встрече принимали участие глава ведомства Вероника Яничек, заместитель министра Алексей Павлов и специалисты из 25 муниципальных образований Поморья.

На совещании было отмечено, что по действующим нормативам, в каждом районе должен быть как минимум один передвижной многофункциональный культурный центр (автоклуб) и музей.

– В городах ситуация с выполнением социальных нормативов лучше, чем в районах, но везде есть над чем работать, – отметил Алексей Павлов. – При подготовке методических рекомендаций по обеспеченности населения области учреждениями культуры будут учтены предложения специалистов из районов. Перед нами ответственная задача: необходимо обеспечить северянам разнообразие культурных услуг и их доступность.

Министерство культуры Архангельской области