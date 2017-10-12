Уже пятый год кафедра клинической фармакологии и фармакотерапии Северного государственного медицинского университета проводит ряд мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с тромбозом. Дата проводимых мероприятий приурочена ко дню рождения выдающего ученого Рудольфа Вирхова. Именно он впервые ввёл понятие «тромбоз», «фибриноген».

В Архангельске в эти дни будет проведён ряд мероприятий как для медицинского сообщества, так и для пациентов. Так, 12 октября в 14.00 в конференц-зале Первой городской клинической больницы им. Е.Е. Волосевич состоится научно-практическая конференция, направленная на междисциплинарность проблемы тромбоза. В её работе примут участие ведущие специалисты в области гемостазиологии из Москвы, Санкт-Петербурга и Архангельска.



13 октября в мире отмечается Всемирный день тромбоза. В России к этому дню приурочена масштабная социальная акция «День МНО», которая проводится уже в шестой раз в Архангельске. Акция призвана привлечь внимание широкой общественности к важности приема антикоагулянтов для снижения риска появления тромбов и своевременному контролю свертываемости крови. 13 октября в 10.00 на территории Первой горбольницы пройдет флеш-моб «Архангельск без тромбоза» с участием медицинского персонала, студентов, сотрудников СГМУ и общественности города. В 14.00 в зале учёного совета СГМУ пройдет круглый стол с участием представителей министерства здравоохранения Архангельской области, Общественного совета Росздравнадзора и сотрудников антикоагулянтных кабинетов медицинских организаций Архангельской области.



Министерство здравоохранения Архангельской области