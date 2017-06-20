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Приватизация госпредприятий продолжается

20 июня 12:10 Госимущество

14 июня 2017 года состоялось заседание рабочей группы по приватизации в 2017 году акций акционерных обществ в сфере полиграфической деятельности, находящихся в государственной собственности Архангельской области. 

На заседании обсудили вопрос приватизации находящихся в собственности Архангельской области акций открытых акционерных обществ: «Вельская типография» (100 процентов уставного капитала), «Онежская типография» (100 процентов уставного капитала), «Северодвинская типография» (25,5 процентов уставного капитала), которые включены в прогнозный план приватизации государственного имущества Архангельской области на 2016–2018 годы и подлежат приватизации в 2017 году.

Как пояснила министр имущественных отношений Архангельской области Ирина Ковалёва, в настоящее время проведены мероприятия по оценке рыночной стоимости пакетов акций акционерных обществ.

Рыночная стоимость пакетов акций по состоянию на 1 мая 2017 года составляет: ОАО «Северодвинская типография» – 6 273,0 тыс. рублей; ОАО «Вельская типография» – 7 010,0 тыс. рублей; ОАО «Онежская типография» – 5 650,0 тыс. рублей.

Аукционы по их продаже будут проведены в июле 2017 года. 

Министерство имущественных отношений Архангельской области

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