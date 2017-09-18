Реализация экспортного потенциала Архангельской области и укрепление международных связей региона обсудят на одной из дискуссионных площадок осеннего торгово-экономического форума.

21 сентября в главном корпусе Северного (Арктического) федерального университета состоится круглый стол «Развитие внешнеэкономической деятельности Архангельской области и поддержка экспорта».

Мероприятие, организованное региональным министерством экономического развития, в первую очередь станет площадкой диалога с представителями региональных предприятий и компаний, специализирующихся на несырьевом экспорте и экспертами союза «Архангельская торгово-промышленная палата».

— В настоящее время разрабатывается проект Концепции развития внешнеэкономической деятельности Архангельской области до 2025 года. Для того, чтобы этот документ был действенным, гарантировал разработку эффективных механизмов продвижения региональной продукции на международном уровне, предусматривал востребованные меры поддержки местных производителей, нам необходима обратная связь. Именно поэтому в рамках главного торгово-экономического форума Архангельской области мы организовали обсуждение основных направлений данного документа, – сообщил министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков.

Отметим, что в рамках круглого стола ведущие специалисты регионального ведомства подробно расскажут участникам о действующих мерах поддержки экспортной деятельности, а также о сотрудничестве Архангельской области с Российским экспортным центром и услугах, которые центр предоставляет предпринимателям.

— Не секрет, что в последнее время в России ведётся активная работа, направленная на импортозамещение. Однако мы должны понимать, что перспективным является производство не только импортозамещающей, но и экспортно ориентированной продукции. Поставки на внешний рынок вместо сырья продукции с высокой степенью переработки – это не только источник прибыли для региональных предпринимателей, но и создание новых рабочих мест, что внесёт свой вклад в социально-экономическое развитие области, – подчеркнул Семён Вуйменков.

Он также отметил, что Архангельская область сегодня является площадкой для проведения крупнейшего международного форума и участником масштабных проектов по развитию Арктики. Это делает наш регион ещё более узнаваемым за рубежом. Такое стратегическое преимущество необходимо использовать.

Круглый стол «Развитие внешнеэкономической деятельности Архангельской области и поддержка экспорта» пройдёт 21 сентября 2017 года с 10:30 до 12:00 в аудитории 1321 главного корпуса Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова (г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 17)

Участие в мероприятии бесплатное. Необходима предварительная регистрация на сайте.

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Министерство экономического развития Архангельской области