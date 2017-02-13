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Утвержден план проведения оценки фактического воздействия нормативно-правовых актов

13 февраля 17:00 Законотворчество

С 2017 года в Архангельской области будет проводиться оценка фактического воздействия (ОФВ) нормативно-правовых актов. План проведения ОФВ утверждён министром экономического развития Архангельской области Семёном Вуйменковым.

В соответствии с методическими указаниями Министерства экономического развития России, оценке фактического воздействия могут быть подвергнуты нормативно-правовые акты, в отношении проектов которых была проведена оценка регулирующего воздействия (ОРВ). Процедура ОФВ проводится после вступления нормативно-правовых актов в силу.

Действующий в Архангельской области порядок проведения ОФВ утверждён соответствующим указом губернатора.

Итоговый график проведения оценки фактического воздействия сформирован на основании предложений, которые до 1 февраля были направлены специалистам регионального минэкономразвития. В нём отражены пожелания представителей исполнительных органов государственной власти и аппарата уполномоченного при губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей.

— Новый мониторинг дополняет уже привычную процедуру ОРВ, позволяет проверить её качество и эффективность, выяснить, были ли достигнуты заявленные цели регулирования, – пояснил Семён Вуйменков. – Обе оценки направлены на совершенствование законотворчества, вовлечение в процесс разработки нормативно-правовых актов общественности. Иными словами, это позволяет не просто разработать нормативно-правовые акты, действенные с точки зрения представителей власти, но и учесть мнение тех, кого непосредственно коснутся законодательные инициативы.

Министерство экономического развития Архангельской области

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