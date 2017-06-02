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Стрелки из Архангельской области вновь вне конкуренции на Кубке России

2 июня 17:15 Спорт

В стрелковом комплексе «Лисья нора» в Московской области проходят Кубок России по стрельбе из малокалиберного оружия и всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия на призы президента Стрелкового союза России.

В первые два дня соревнований стрелки из Архангельской области завоевали целую россыпь наград.

Уверенную победу на Кубке России в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 25 метров одержал спортсмен РЦСП «Поморье», заслуженный мастер спорта Леонид Екимов. В квалификации он показал результат 580 из 600 возможных, а в финале был точнее соперников и сделал 32 попадания из 40 возможных.

«Серебро» завоевала мастер спорта международного класса Дарья Вдовина. В олимпийском упражнении «малокалиберная винтовка, стрельба из трёх положений на дистанции 50 метров». Кроме того, накануне она завоевала «бронзу» в олимпийском упражнении «пневматическая винтовка, дистанция 10 метров».

Бронзовым призёром Кубка в упражнении  «малокалиберная винтовка, стрельба из трёх положений на дистанции 50 метров» стала мастер спорта Мария Пономарева.

Агентство по спорту Архангельской области

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