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Кинофестиваль «Меридиан надежды»: открыт приём заявок

16 января 18:15 Экология

Открыт приём заявок на участие в седьмом всероссийском фестивале фильмов экологической тематики «Меридиан надежды», который пройдёт в апреле 2017 года в Санкт-Петербурге.

История фестиваля, учрежденного Союзом кинематографистов Санкт-Петербурга и Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, началась в 2011 году. Он объединил кинематографистов из разных регионов России, снимающих фильмы по проблемам экологии.

2017 год объявлен в РФ Годом экологии, поэтому и фестиваль «Меридиан надежды» также будет иметь особое звучание.

Предполагается, что в рамках фестиваля, помимо кинопоказов, пройдут экологические выставки. Отдельный день будет посвящен отечественному детскому экологическому кино.

Заявки на участие принимаются до 15 марта 2017 года. Более подробную информацию можно получить на официальном сайте фестиваля.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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