В министерстве АПК и торговли региона состоялось заседание комиссии по регулированию вылова проходных видов рыб в Архангельской области. Главная тема – распределение объёмов сёмги и горбуши.
В этом году Поморью для организации промышленного, прибрежного, любительского и спортивного рыболовства выделены следующие квоты:
Как сообщила министр АПК и торговли Архангельской области Ирина Бажанова, в ходе заседания комиссии приняты решения о предоставлении выделенных объёмов 23 организациям региона:
«В их числе – пять предприятий, которые организуют любительское и спортивное рыболовство с выдачей жителям и гостям Поморья путёвок на вылов сёмги и горбуши. Решено, что вылов будет проводиться на рыбопромысловых участках Белого моря, а также рек Северная Двина, Мезень, Кулой, Солза и Золотица».
Сроки добычи сёмги не ограничены, горбуши – с 10 июня по 10 августа этого года.
Ирина Бажанова также обратила внимание, что комиссией определены формы и порядок предоставления рыбодобывающими организациями сведений об освоении выделенных объёмов.
На сегодняшний день решение комиссии находится на утверждении в территориальном управлении Росрыболовства.
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