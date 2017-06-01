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Объёмы добычи сёмги и горбуши для предприятий Поморья – около 140 тонн

1 июня 12:15 Общество Агропром

В министерстве АПК и торговли региона состоялось заседание комиссии по регулированию вылова проходных видов рыб в Архангельской области. Главная тема – распределение объёмов сёмги и горбуши.

В этом году Поморью для организации промышленного, прибрежного, любительского и спортивного рыболовства выделены следующие квоты:

  • лосось атлантический (сёмга) – 17,6 т;
  • горбуша – 120,9 т.

Как сообщила министр АПК и торговли Архангельской области Ирина Бажанова, в ходе заседания комиссии приняты решения о предоставлении выделенных объёмов 23 организациям региона:

«В их числе – пять предприятий, которые организуют любительское и спортивное рыболовство с выдачей жителям и гостям Поморья путёвок на вылов сёмги и горбуши. Решено, что вылов будет проводиться на рыбопромысловых участках Белого моря, а также рек Северная Двина, Мезень, Кулой, Солза и Золотица».

Сроки добычи сёмги не ограничены, горбуши – с 10 июня по 10 августа этого года.

Ирина Бажанова также обратила внимание, что комиссией определены формы и порядок предоставления рыбодобывающими организациями сведений об освоении выделенных объёмов.

На сегодняшний день решение комиссии находится на утверждении в территориальном управлении Росрыболовства.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (8182) 28-56-41.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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