В министерстве АПК и торговли региона состоялось заседание комиссии по регулированию вылова проходных видов рыб в Архангельской области. Главная тема – распределение объёмов сёмги и горбуши.

В этом году Поморью для организации промышленного, прибрежного, любительского и спортивного рыболовства выделены следующие квоты:

лосось атлантический (сёмга) – 17,6 т;



горбуша – 120,9 т.



Как сообщила министр АПК и торговли Архангельской области Ирина Бажанова, в ходе заседания комиссии приняты решения о предоставлении выделенных объёмов 23 организациям региона:

«В их числе – пять предприятий, которые организуют любительское и спортивное рыболовство с выдачей жителям и гостям Поморья путёвок на вылов сёмги и горбуши. Решено, что вылов будет проводиться на рыбопромысловых участках Белого моря, а также рек Северная Двина, Мезень, Кулой, Солза и Золотица».

Сроки добычи сёмги не ограничены, горбуши – с 10 июня по 10 августа этого года.

Ирина Бажанова также обратила внимание, что комиссией определены формы и порядок предоставления рыбодобывающими организациями сведений об освоении выделенных объёмов.

На сегодняшний день решение комиссии находится на утверждении в территориальном управлении Росрыболовства.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (8182) 28-56-41.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области