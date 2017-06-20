Школьники с родины Ломоносова отправились в Париж

15 старшеклассников Ломоносовской средней школы проведут две недели во Франции.

В программе – экскурсии, знакомство с достопримечательностями Бургундии и Парижа, памятниками истории и культуры, являющимися объектами всемирного наследия ЮНЕСКО, спортивные и развлекательные мероприятия. Жить ребята будут в старинном замке в Бургундии, принадлежащем давним друзьям Архангельской области – меценатам супругам Энгель.

Для поездки были выбраны лучшие ученики 9-11 классов Ломоносовской школы. Решение принимал педагогический совет, в который входят и учителя, и родители.

Визит учащихся Ломоносовской средней школы во Францию организован в рамках культурно-образовательного проекта фонда супругов Энгель. Марианна и Франк-Михаил Энгель – давние друзья и партнеры Архангельской области, с которой их связывает память о великом ученом-энциклопедисте Михаиле Ломоносове.

Супруги Энгель родом из немецкого города Фрайберга, где проходил обучение горному делу и металлургии Михаил Ломоносов. Их жизнь посвящена сохранению и популяризации научного и творческого наследия великого ученого, расширению научно-образовательных и культурных контактов между нашими странами. В феврале 2014 года во Фрайберге при финансовой поддержке семьи Энгель и Санкт-Петербургского горного университета был открыт Ломоносовский дом.

Вопрос о развитии сотрудничества, в том числе реализации совместных проектов, обсуждался во время приезда супругов Энгель в Архангельск на встрече с губернатором Игорем Орловым и представителями Ломоносовского фонда. Меценаты взяли обязательства организовать поездку школьников из Ломоносово в Европу и построить спортивную площадку у Ломоносовской средней школы.

Кроме того, 5 июля во Фрайберге планируется подписание соглашения о партнерских связях между Холмогорским районом, советом города Фрайберга, Ломоносовским фондом и фондом супругов Энгель.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области