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Участники форума «Арктика. Сделано в России» подготовят предложения в арктическое законодательство

3 марта 10:00 Арктика – территория диалога Арктика Наука Молодежь

Одной из тем III международного молодёжного образовательного форума «Арктика. Сделано в России» станет обсуждение предложений в законы, связанные с развитием арктических и северных территорий России.

Об этом заявил директор форума Матвей Навдаев на состоявшемся в Москве круглом столе «Перспективы развития Арктической зоны РФ», сообщает пресс-служба молодёжного форума «Арктика. Сделано в России»

— Важной составляющей работы форума «Арктика. Сделано в России» станет III международный молодёжный образовательный форум «Арктика. Сделано в России» стартует 27 марта в Архангельской области. В 2017 году он впервые пройдет на полях международного арктического форума «Арктика – территория диалога».обсуждение и выработка конкретных инструментов, которые могут найти отражение в законодательных инициативах, связанных с развитием российского севера и арктических территорий нашей страны, – подчеркнул Матвей Навдаев.

По его словам, вовлечение молодых профессионалов в работу по данному направлению позволит наполнить документы актуальными предложениями, рассчитанными на долгосрочную перспективу.

Эту инициативу поддержал заместитель Министра экономического развития РФ, На 2 марта заявки на форум подали 1022 человека из России на 140 возможных мест участников, не считая иностранных участников и представителей коренных малочисленных народов севера.ведущий круглого стола Александр Цыбульский.

— Мы ждём от участников форума конкретных предложений в арктическое законодательство нашей страны, в том числе – в закон об Арктической зоне РФ, – отметил замминистра. — Со своей стороны мы готовы гарантировать, что молодые люди, которые покажут хорошие и интересные проекты, будут рассмотрены в качестве кандидатов на рабочие места в Министерстве экономического развития и подведомственных ему научных институтов.

Он также добавил, что наиболее талантливые участники площадки смогут пройти практику и получить работу в компаниях, осуществляющих свою деятельность в Арктике.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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