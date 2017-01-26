В музее народных промыслов и ремесел Приморья открыта выставка к юбилею области

Экспозиция «Город над Двиной» стала первой выставкой в Архангельской области, приуроченной к 80-летию со дня образования региона.

Выставка рассказывает об истории родного края в период с конца девятнадцатого века до 30-х годов двадцатого века, сообщает сайт музея. За это время сменилось несколько названий: Архангельская губерния, Северный край, Северная область, и наконец, появилась Архангельская область.

На выставке можно познакомиться с видами Архангельска и Архангельской губернии, запечатлёнными на фотографиях и почтовых карточках из собрания архангельского коллекционера Александра Сидорова. Одной из важных смысловых доминант экспозиции являются гармоничные образы полного движения города и цветущей деревни кисти художника Владимира Трещёва. Также осмыслены тридцатые годы с их социальными, культурными и архитектурными переменами.

По мнению историков и краеведов, важно, чтобы представленный на выставке материал увидели не только жители Приморского района, но и архангелогородцы, а также все, кто интересуется историей Русского Севера.

Выставка будет работать до мая 2017 года. Контактный телефон: +7 (8182) 60-28-06. На групповую экскурсию необходимо записываться заранее.

Экспозиция открыла череду мероприятий, посвященных 80-летию со дня образования региона. Напомним, в правительстве региона подготовлен план основных мероприятий, посвященных памятным юбилейным датам в истории Архангельской области в 2017-2019 годах. В него вошли и народные инициативы, получившие наибольшую поддержку общественности во время открытого голосования на сайте правительства Архангельской области.



Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области