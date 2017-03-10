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789 человек переехали в Поморье по программе переселения соотечественников

10 марта 10:00

521 переселенец и 268 членов их семей прибыли в 2016 году в Архангельскую область в рамках региональной программы «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом».

Больше всего соотечественников приехало из Украины – 411 человек или 52 процента, Таджикистана (18,9 процента), Азербайджана (12 процентов).

Эта информация озвучена на заседании межведомственной комиссии по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

Как сообщила министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Молчанова, всего в прошлом году на рассмотрение поступило более 600 заявлений.

По каждому из заявлений специалистами центров занятости проводится большая работа по подбору вариантов  трудоустройства в соответствии с их профессией и опытом работы. Жилищный вопрос переселенцы решают самостоятельно.

По словам начальника управления по вопросам миграции УМВД России по Архангельской области Константина Колесникова, трудовой потенциал переселенцев востребован в сельском хозяйстве, обрабатывающем производстве, строительстве, транспорте, торговле, здравоохранении и образовании. Среди них и те, кто открыл свое дело.

В соответствии с региональной программой 289 её участников получили единовременную денежную выплату. В 2016 году её размер был увеличен до 7600 рублей.

Финансирование мероприятий региональной программы переселения составило 2 млн 224 тысячи рублей из федерального бюджета  и 117 тысяч рублей – из областного.

На заседании были озвучены и проблемы: низкий уровень знания русского языка кандидатами на переселение и отсутствие необходимого профессионального образования или стажа. На региональном уровне подготовлены и направлены в  МВД России соответствующие предложения, направленные на  интеграцию соотечественников  в российское общество.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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