Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

14 июня – Международный день донора

14 июня 10:50 Архангельск

Ежегодно 14 июня в каждой стране мира отмечают Международный день донора крови.

Архангельская станция переливания крови в этот день в первую очередь выражает признательность и благодарность безвозмездным донорам.

В этот день с 10:00 на набережной Северной Двины пройдёт конкурс детского рисунка на асфальте, который организован совместно с региональным отделением Красного Креста. Юные художники в рисунках покажут горожанам и членам комиссии своё видение проблемы донорства.

Постоянные партнёры станции переливания крови – студенты САФУ – готовят донорскую акцию под лозунгом «Кровь объединяет всех нас».

На городских видеоэкранах в течение месяца будет демонстрироваться видеоролик «Спасибо донорам».

На Архангельской станции переливания крови доноров ждут сувениры и сладкие подарки в качестве призов в беспроигрышной лотерее «Спасибо, донор!».

Министерство здравоохранения Архангельской области

Здоровье

14 июня

14 июня – Меж­дуна­род­ный день донора

10 июня

В Кот­ласе откры­лся уни­каль­ный меди­цин­ский центр

7 июня

На ремонт меди­цин­ских учрежде­ний Поморья выделе­ны допол­нитель­ные средства

6 июня

Област­ной про­ект по раз­ви­тию реаби­ли­та­ци­он­ной помощи детям предс­та­вили в Вологде

6 июня

В Севе­род­винске вра­чам помога­ют с арен­дой жилья

2 июня

На съез­де вра­чей Архан­гель­ской области гово­рили о куль­туре обще­ния с паци­ен­тами

2 июня

Улыб­ки, подар­ки и новые про­ек­ты – для спе­ци­али­зи­ро­ван­ного дома ребёнка

2 июня

Губер­на­тор: мы гото­вы закупать мед­техни­ку на усло­ви­ях госу­дарст­вен­но-част­но­го парт­нёр­ства

1 июня

Итоги все­рос­сийс­кой акции «Стоп ВИЧ/СПИД» под­вели в Поморье

1 июня

ПМЭФ-2017: Поморье вошло в пере­чень прио­рит­ет­ных регио­нов для раз­ви­тия теле­меди­цины

1 июня

Дет­ская оздо­ро­ви­тель­ная кам­па­ния 2017: на пер­вом месте – безо­пас­ность

31 мая

Пер­вый все­рос­сийс­кий меди­цин­ский сту­дот­ряд сфор­миро­ван в Поморье

30 мая

31 мая – Все­мир­ный день отказа от курения

30 мая

Люд­мила Коно­нова: «В сель­скую мес­тность нужно прив­лекать не толь­ко вра­чей, но и фель­дше­ров»

29 мая

Феде­раль­ный про­ект обра­тит вни­ма­ние на вирус­ный гепатит

24 мая

Совет Феде­ра­ции под­дер­жал стро­итель­ство ново­го кор­пуса област­ной дет­ской больницы

23 мая

Поморье предс­та­вило в Мос­кве опыт регио­наль­ного социаль­ного кластера

23 мая

Воп­росы реор­гани­за­ции област­ной служ­бы родовс­по­мо­же­ния обсуди­ли в Новод­винске

22 мая

Про­грамма устра­не­ния циф­рово­го нера­венства может помочь раз­ви­тию теле­меди­цины

Похожие новости

14 июня Здоровье

14 июня – Меж­дуна­род­ный день донора

2 июня Здоровье

На съез­де вра­чей Архан­гель­ской области гово­рили о куль­туре обще­ния с паци­ен­тами

30 мая Общество

31 мая – Все­мир­ный день отказа от курения

12 мая Общество

Стро­итель­ство пери­наталь­ного цен­тра – под конт­ро­лем регио­наль­ных и феде­раль­ных властей

2 мая Здоровье

Стро­итель­ство новой полик­лини­ки в округе Май­ская Горка нач­нётся этим летом

27 апреля Здоровье

Неф­роло­ги области обсу­дят буду­щее лече­ния заболе­ва­ний почек в Поморье

25 апреля Общество

27 апреля в пер­вой полик­лини­ке Архан­гель­ска – «День кожи»

21 апреля Здоровье

Ан­тон Кар­пу­нов: «Наша задача – раци­ональ­но исполь­зовать Сам­ой­ловс­кий род­дом после ввода пери­наталь­ного центра»

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия