Ежегодно 14 июня в каждой стране мира отмечают Международный день донора крови.

Архангельская станция переливания крови в этот день в первую очередь выражает признательность и благодарность безвозмездным донорам.

В этот день с 10:00 на набережной Северной Двины пройдёт конкурс детского рисунка на асфальте, который организован совместно с региональным отделением Красного Креста. Юные художники в рисунках покажут горожанам и членам комиссии своё видение проблемы донорства.

Постоянные партнёры станции переливания крови – студенты САФУ – готовят донорскую акцию под лозунгом «Кровь объединяет всех нас».

На городских видеоэкранах в течение месяца будет демонстрироваться видеоролик «Спасибо донорам».

На Архангельской станции переливания крови доноров ждут сувениры и сладкие подарки в качестве призов в беспроигрышной лотерее «Спасибо, донор!».

Министерство здравоохранения Архангельской области