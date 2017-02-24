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Региональный минтранс: необходимо ужесточить контроль за движением большегрузов

24 февраля 11:15 Безопасность Транспорт

Министерство транспорта Архангельской области готово усилить меры по контролю за перемещением тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств по сети региональных автодорог.

Связано это с участившимися в области случаями серьёзных нарушений весового режима большегрузными транспортными средствами, которые, при этом, зачастую осуществляют движение с поддельным специальным разрешением.

Такие автотранспортные средства также всё чаще становятся причиной серьёзных дорожно-транспортных происшествий, иногда – с человеческими жертвами.

Гибель семьи – на совести нарушителя

Одним из наиболее резонансных ДТП, произошедших на территории Архангельской области с начала 2017 года, стала авария, произошедшая 3 февраля на региональной автодороге Долматово–Няндома–Каргополь–Пудож.

Водитель автомобиля «КамАЗ» с тралом перевозил бульдозер и не выполнил требований дорожного знака «Уступи дорогу» и допустил столкновение с автомобилем «Лада Ларгус», который двигался по главной дороге. В результате погибли четыре пассажира легкового автомобиля, ещё один был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

15 февраля в Онежском районе в четырёх километрах от райцентра у тяжеловоза, гружёного брёвнами, лопнули тросы прицепа. Он завалился на обочину, по которой в это время шли двое мужчин. Один из них погиб, другой получил тяжёлые травмы, движение по дороге было на время перекрыто.

19 февраля в Котласском районе на автодороге Котлас–Ильинско-Подомское прицеп гружёного лесом автомобиля МАЗ в результате разрушения сцепного устройства вынесло на встречную полосу движения, где он столкнулся с легковой «Шкодой». 20-летний водитель последней погиб на месте, в течение продолжительного времени движение по трассе было закрыто.

С большой долей уверенности можно утверждать, что все автомобили-нарушители следовали с перегрузом.

Усиление взаимодействия с органами Госавтоинспекции

Серьёзные дорожно-транспортные происшествия с участием тяжеловозов случаются именно в тех районах Архангельской области, где не осуществляется систематический контроль за нарушителями весогабаритного режима.

Например, недавний случай гибели целой семьи в ДТП произошёл на территории Каргопольского района, где за весь 2016 год мероприятия по весовому контролю осуществлялись только в течение одного дня. При этом в данном районе имеются все условия для осуществления такого контроля.

— Правительство Архангельской области традиционно уделяет большое внимание сохранности автомобильных дорог и обеспечению безопасности дорожного движения. Напомним, в 2016 году в Архангельской области было дополнительно обустроено 10 переходно-скоростных полос для работы передвижных пунктов весового контроля, – подчеркнул министр транспорта Архангельской области Вадим Кривов. 

В 2017 году планируется обустройство ещё трёх таких площадок, а также открытие первого автоматического пункта весового контроля, который будет находиться на подъезде к Котласу.

Региональный минтранс и специалисты РТС рассчитывают на усиление взаимодействия с органами Госавтоинспекции.

Новый вид нарушений – подделка разрешений на перевозку грузов

Другим распространённым видом нарушения стали в последнее время поддельные разрешения на движение транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов.

Такие фиктивные документы предъявляются водителями инспекторам ГИБДД при проверке, при этом далеко не всегда факт подделки такого специального разрешения может быть установлен непосредственно на трассе.

— Масштабы подобных нарушений показательны сами по себе. Так, 31 января на пункте весового контроля в городе Котлас были выявлены три нарушения весового режима тяжеловесными автомобилями с полуприцепами, двигавшимися по маршруту автодорога М8 – Республика Коми, – привёл пример директор архангельской Региональной транспортной службы Сергей Загвозкин.

Все указанные автотранспортные средства имели специальные разрешения на перевозку тяжёлых и крупногабаритных грузов с признаками подделки. Автомобили были задержаны сотрудниками ГИБДД, оформлены и поставлены на штрафную стоянку архангельской РТС и продолжили движение только после оформления в установленном порядке перевозчиком специальных разрешений, устранения причины задержания и оплаты услуг стоянки.

Пресс-служба министерства транспорта Архангельской области

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