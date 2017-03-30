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Материалы Президентской библиотеки об освоении Заполярья представлены на форуме «Арктика – территория диалога»

30 марта 9:40 Арктика – территория диалога Наука Арктика Инновации

Аккредитованные на международном арктическом форуме журналисты имеют возможность работать с тематической коллекцией Президентской библиотеки «Арктика – территория диалога». Доступ к ней открыт на сайте www.prlib.ru и доступен на всех рабочих местах представителей средств массовой информации.

Материалы коллекции раскрывают роль России в освоении и развитии арктических территорий, показывают примеры успешного международного сотрудничества в Арктике в XIX–XX веках. 

Её основу составили научные исследования, очерки и воспоминания героев-полярников, кино- и фотохроника, архивные документы и материалы.

Коллекция доступна на русском и английском языках в пресс-центре форумаНазвание подборки – такое же, как и у крупнейшего международного события, проходящего в эти дни Архангельске.

Накануне открытия форума Президентская библиотека представила коллекцию в областном колледже культуры и искусств.

Здесь в 2017 году откроется третий в городе электронный читальный зал Президентской библиотеки. Аналогичные залы уже работают в САФУ им. М.В. Ломоносова и областной научной библиотеке имени Н.А. Добролюбова.

Электронный читальный зал будет работать как ресурсный и методический центр не только для студентов, но и для педагогов и библиотекарей. Это даст возможность активней участвовать в конференциях, вебинарах, лекториях и других проектах Президентской библиотеки широкому кругу всех заинтересованных жителей региона.

Кроме того, в рамках информационного взаимодействия Президентская библиотека передала учреждениям культуры Архангельской области электронные книги, фото- и киноматериалы колллекции «Арктика – территория диалога».

Организаторы подчёркивают: это продолжение взаимодействия в рамках формирования региональной сети, которая уже объединяет более 300 центров доступа к ресурсам Президентской библиотеки в 85 субъектах РФ.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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