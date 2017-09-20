«Земля мастеров»: в Архангельске обсуждают вопросы развития народных промыслов

Более 220 участников – народных мастеров, специалистов в сфере культуры и туризма, представителей государственных учреждений и органов власти, научного сообщества собрал в столице Поморья I ремесленный форум Архангельской области «Земля мастеров».

В Архангельск приехали гости из районов Поморья, Карелии, Коми, Ненецкого автономного округа, Липецкой, Вологодской, Мурманской областей, Москвы и Санкт-Петербурга.



Как подчеркнул на открытии губернатор Архангельской области Игорь Орлов, неслучайно форум проводится в год 80-летия региона, ведь именно здесь во многом сохранилось самобытное народное творчество. Далеко за пределами нашей области широко известны такие её символы, как мезенская роспись, щепная птица счастья, резные изделия из кости, каргопольская глиняная игрушка.

— Надеюсь, что ремесленный форум станет площадкой, где в режиме открытого диалога состоится обсуждение актуальных вопросов сохранения, возрождения и популяризации ремесленничества и изделий промыслов, механизма сбыта продукции мастерами и ремесленниками, подготовки кадров в сфере народных художественных промыслов, – сказал Игорь Орлов. – Кроме того, участники попытаются выработать предложения и совместные решения по совершенствованию системы работы в данных направлениях.

От ненецких кукол до вологодских кружев

Перед началом форума губернатор посетил выставку «Незабытые ремёсла», которая открылась сегодня в Доме народного творчества.

На выставке представлены более 200 работ мастеров декоративно-прикладного творчества из шести регионов России. Здесь можно познакомиться с традициями и промыслами народов Севера – от ненецких кукол, керамики и ткачества из Коми, карельских изделий из кожи и бересты до знаменитых вологодских кружев.

Экспозиция объединила и работы мастеров из 19 муниципальных образований Архангельской области: это лоскутное шитье, вышивка, плетение из корня, изделия из глины, народные костюмы и многое другое.

Игорь Орлов предложил представить работы мастеров северных регионов России на международном форуме «Арктика – территория диалога», который пройдёт в Архангельске в 2019 году.

Ремёсла могут продвигать территории

В рамках пленарного заседания, дискуссионных и презентационных площадок участники форума рассмотрят наиболее актуальные вопросы, связанные с сохранением и поддержкой народных художественных промыслов и ремёсел, развитием современных форм, обменяются передовым опытом и представят наиболее успешные практики развития бизнеса на основе традиционного народного творчества.

Особое внимание будет уделено вопросам популяризации художественных народных промыслов и ремёсел и продвижению с их помощью туристского потенциала, аспектам сбыта продукции народных мастеров, развитию малого и среднего предпринимательства в этой сфере.

Как отметила министр культуры Архангельской области Вероника Яничек, перспективным направлением работы является интеграция традиционных форм, элементов, техник в современные изделия, имеющие утилитарную функцию.

— Для меня было бы интересно увидеть в каждом регионе абсолютно аутентичное искусство, которое подано в современных формах и может быть использоваться не только как сувенир, но и в быту, как это делалось многие века назад. Очень важно соединить мастеров с дизайнерами, чтобы они могли найти применение народным мотивам в новых формах – современной одежде, аксессуарах, – пояснила Вероника Яничек.

Новая жизнь народной традиции

Примеры использования традиционных элементов в современных изделиях были продемонстрированы на выставке «Незабытые ремесла» в работах участниц проекта по поддержке женского предпринимательства «Энергия успеха».

Например, Анна Злотко совместно с предпринимателем Михаилом Бронским делает красивые женские платья с традиционной шенкурской росписью, а Ирина Синюкова новаторски использует северные росписи на пряниках и козулях.

Проректор по научной работе межрегионального института экономики и права при межпарламентской ассамблее ЕвраАзЭС, заслуженный учитель России, член Союза художников России и международной федерации художников, член Русского географического общества Марина Спирина подняла тему защиты народных промыслов как традиционных ценностей на государственном уровне, проблему подготовки специалистов в этой сфере.

Успешный опыт Архангельской области представил заместитель министра образования и науки региона Юрий Гнедышев. Он рассказал о Детской школе народных ремёсел в Архангельске и училище художественной резьбы по кости в селе Ломоносово.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области