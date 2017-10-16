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В День борьбы с тромбозом в Поморье бесплатно измеряли свёртываемость крови

16 октября 14:00

Пятый год подряд кафедра клинической фармакологии и фармакотерапии Северного государственного медицинского университета проводит мероприятия, посвящённые Дню борьбы с тромбозом, который отмечается 13 октября.

В Первой городской клинической больнице им. Е.Е. Волосевич состоялась научно-практическая конференция, в работе которой приняли участие ведущие специалисты в области гемостазиологии из Москвы, Санкт-Петербурга и Архангельска.

На территории клиники прошёл флешмоб «Архангельск без тромбоза» с участием медицинского персонала, студентов и сотрудников Северного государственного медицинского университета.

Также в рамках Международного дня борьбы с тромбозом в зале учёного совета СГМУ прошёл круглый стол с участием представителей министерства здравоохранения Архангельской области, общественного совета Росздравнадзора и сотрудников антикоагулянтных кабинетов медицинских организаций Архангельской области.

К Всемирному дню тромбоза была приурочена масштабная социальная акция «День МНО (международного нормализованного отношения)».

Она проводится в Архангельске уже в шестой раз и призвана привлечь внимание широкой общественности к важности приема антикоагулянтов для снижения риска появления тромбов и своевременному контролю свёртываемости крови.

В рамках акции было организовано бесплатное измерение МНО на профессиональном экспресс-приборе в течение одной минуты пациентам, получающим антикоагулянты.

Основная категория пациентов, принимающих антикоагулянты, – люди с высоким риском тромбоза. Подчеркнем, что при антикоагулянтной терапии нужно постоянно контролировать уровень МНО, чтобы избежать осложнений в виде кровотечений. Нередко пациенты считают выполнение этих анализов слишком затруднительным.

Как пояснила главный внештатный специалист-гемостазиолог министерства здравоохранения Архангельской области, заведующая лабораторией гемостаза и атеротромбоза Надежда Воробьёва, за шесть лет проведения социальной акции «День МНО» в Архангельске были достигнуты серьёзные успехи в области контроля уровня свёртываемости крови и мониторинга состояния пациентов.

— В 2016 году в рамках Года борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Архангельской области были организованы 28 антикоагулянтных кабинетов контроля МНО в городах и поселках Архангельской области. Пациенты, которые в них наблюдаются, постоянно находятся под контролем специалистов, – отметила Надежда Воробьёва.

В Поморье социальная акция «День МНО» проводилась на базе антикоагулянтных кабинетов Архангельска, Северодвинска и Няндомы.

Министерство здравоохранения Архангельской области

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