Для старшего поколения открывается «Народный университет»

В Архангельской области стартовал социальный проект «Народный университет серебряного возраста».

Это образовательный проект, который направлен на адаптацию пенсионеров к новым реалиям жизни, на вовлечение их в активную общественно-полезную деятельность.

Обучение в рамках «Народного университета» будет проходить в Архангельске, Новодвинске и Северодвинске на базе учреждений социальной сферы.

В работу «Народного университета» будут вовлечены студенты, преподаватели, занимающиеся проектной деятельностью, что послужит укреплению связей между молодежью и поколением «серебряного возраста».

— Такой проект очень важен для нас. Продолжительность жизни людей увеличивается и необходимо вовлекать старшее поколение в социальную и экономическую жизнь области, – отметила министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Молчанова. – Благодаря таким инициативам улучшается качество жизни людей.

Проект разработан региональным отделением всероссийского общества глухих и получил президентский грант – более двух миллионов рублей. Он будет реализован в рамках государственной стратегии действия в интересах старшего поколения.

Обучение в рамках «Народного университета серебряного возраста» начнется с 31 октября. Желающие записаться на обучение могут узнать дополнительную информацию по телефону: 8-911-673-03-86 (заместитель директора центра социального предпринимательства и социальных инноваций Людмила Михайловна Сметанина).

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области