Минлеспром региона и САФУ выявят перспективные кадры

Подготовка кадров по лесному, горнодобывающему и экологическому направлениям стала главной темой обсуждения в ходе рабочего визита министра природных ресурсов и ЛПК Константина Доронина в Северный Арктический федеральный университет (САФУ).

Участие в дискуссии приняли руководители профильных высших школ и кафедр университета.

По итогам встречи стороны договорились о тесном взаимодействии в вопросах формирования кадрового потенциала.

В частности, министерство усилит профориентационную работу с молодёжью из городов и районов области с целью популяризации обучения на бюджетных местах.

В свою очередь университет готов предоставлять информацию о перспективных студентах для их дальнейшего трудоустройства в подведомственных учреждениях минлеспрома региона.

Министерство также взяло на себя обязательство участвовать в работе государственной экзаменационной комиссии САФУ, что также позволит выявить талантливую молодёжь.

Причём, для дипломных работ ВУЗ планирует предлагать своим студентам темы по актуальной проблематике.

Это значит, что в основе студенческих исследований будут не только теория и статистика, но и поиск современных, инновационных решений в сфере управления лесным хозяйством, развитии горнодобывающего сектора и охране окружающей среды.

Что же касается лесной промышленности, минлесхоз готов выступить координатором диалога между САФУ и бизнесом по привлечению успешных выпускников в сферу ЛПК Поморья.

Также стороны обсудили возможности сотрудничества в процессе организации производственной практики студентов.

Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области