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«Лесоруб XXI века» станет общероссийской площадкой для лучших практик в сфере ЛПК и экологии

9 июня 16:15 Год экологииЛесоруб XXI века Экономика Леспром Законотворчество Экология
Виктор Иконников: «Проект конгрессной программы чемпионата «Лесоруб XXI века» уже одобрен на федеральном уровне»
Виктор Иконников: «Проект конгрессной программы чемпионата «Лесоруб XXI века» уже одобрен на федеральном уровне»

Организацию конгрессной программы III чемпионата России «Лесоруб XXI века» обсудили на совещании в правительстве Архангельской области под председательством заместителя губернатора по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктора Иконникова.

Участие в совещании приняли начальник управления использования и воспроизводства лесов Рослесхоза Михаил Доронин, министр природных ресурсов и ЛПК региона Константин Доронин, а также представители Ассоциации «Лесоруб XXI века» и крупнейших лесопромышленных холдингов.

Виктор Иконников отметил:

«Проект конгрессной программы III чемпионата России «Лесоруб XXI века» был одобрен в ходе рабочей встречи губернатора Архангельской области Игоря Орлова, министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергея Донского и руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Ивана Валентика. На сегодняшний день продолжается работа по детальной проработке каждого из мероприятий».

Напомним, III чемпионат России среди машинистов лесозаготовительной техники «Лесоруб XXI века» состоится с 9 по 12 августа в Устьянском районе.

В рамках деловой программы планируется проведение круглых столов, панельных дискуссий, выездных и стратегических сессий.

На обсуждение будут вынесены самые актуальные вопросы развития лесопромышленного комплекса страны и сохранения уникальных природных территорий России.

В диалоге с законодателями

Особое внимание участники встречи уделили подготовке круглого стола «Обзор текущих и планируемых изменений отраслевого законодательства, обсуждение проблемных вопросов».

Мероприятие будет проходить в формате живого диалога с участием представителей федеральной и региональной власти и предпринимательского сообщества.

Предметом обсуждения станут как уже действующие нормативно-правовые акты, так и законопроекты.

Важно, чтобы бизнес представил свою позицию о том, как законотворчество влияет или может повлиять на деятельность и развитие лесопромышленных предприятий России.

Для того, чтобы разговор получился предметным, Михаил Доронин инициировал в преддверии круглого стола разработку дайджеста, в который войдут основные вопросы, волнующие бизнес-сообщество.

Также поддержано предложение о приглашении на это мероприятие представителей не только профильных ведомств Правительства России, но и депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, а также отраслевых союзов.

Привлечь независимых арбитров

Поиск баланса интересов экономики, экологии и социальной сферы станет ключевой задачей круглого стола «О развитии в регионах системы особо охраняемых природных территорий на примере Архангельской области».

В Год экологии в Поморье эта тема вошла в число приоритетных вопросов повестки правительства региона. Открытый диалог с участием всех заинтересованных сторон проводится в самых различных форматах.

Это и рабочие совещания, и встречи на уровне главы региона, и пресс-конференции на федеральных площадках.

В рамках круглого стола на чемпионате «Лесоруб XXI века» также будет предоставлена возможность экологическим организациям, бизнесу и главам муниципальных образований обозначить свои позиции.

К дискуссии решено привлечь независимых, объективных представителей научного сообщества, а также ведущих международных экспертов в сфере использования лесов.

«ПоморИнноваЛес» поделится опытом

Как отметил Виктор Иконников, огромный интерес со стороны ряда субъектов России вызывает опыт Архангельской области по созданию и функционированию лесопромышленного кластера «ПоморИнноваЛес».

Поэтому отдельным мероприятием станет панельная дискуссия «Кластерная политика в лесопромышленном комплексе». Представители других регионов уже высказали пожелание принять в ней участие.

Важнейшей темой станет вопрос о возможности расширения мер государственной поддержки кластеров, в частности, в сфере создания селекционно-семеноводческих центров.

Динамично и интенсивно

Одной из самых масштабных и динамичных площадок деловой программы чемпионата обещает стать обсуждение перехода на интенсивную модель лесопользования.

Участники этого мероприятия совершат поездку из Вельского в Устьянский район, по маршруту которой им продемонстрируют весь цикл воспроизводства лесов.

Затем в формате панельной дискуссии состоится обсуждение вопросов внедрения интенсивной модели в Архангельской области. Планируется, что речь пойдёт о возможных мерах поддержки со стороны государства пилотных проектов по этому направлению.

Также планируется проведение делового завтрака «Обсуждение проекта стратегии развития ЛПК до 2030 года» и круглых столов по темам: управление лесозаготовками, развитие деревянного домостроения, производство продукции с высокой добавленной стоимостью.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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