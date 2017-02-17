Поиск баланса в лесу: малый бизнес тоже несёт ответственность

Вся продукция, которая изготавливается на пилораме Николая Кушкова, реализуется в районе

Лесная отрасль Поморья сегодня находится в состоянии поиска баланса между приоритетными инвестиционными проектами и развитием малого бизнеса, ориентированного на поддержку конкретных территорий. Об этом губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил в ходе рабочей поездки в Холмогорский район.

В Емецке глава региона посетил малое лесопильное производство местного предпринимателя Николая Кушкова.

Как рассказал бизнесмен, вся продукция, которая изготавливается на его пилораме, реализуется в районе. Причём, это не только доска и брус, но и рамы, двери, вагонка.

Кроме того, предприниматель заготавливает дрова в объёме около трёх тысяч кубометров.

— Дрова мы поставляем на три местные котельные, в детские сады, школы и жителям, – отметил Николай Кушков. – Кроме пилорамы, открыли кафе, где потчуем гостей шаньгами и пирогами собственного производства.

Пилорама и кафе обеспечивают работой более трёх десятков жителей села.

В беседе с предпринимателем Игорь Орлов заострил внимание на вопросах социальной ответственности как крупного, так и малого бизнеса, которые возлагаются на него при выделении лесосеки:

«Сегодня совершенно очевидно, что целый ряд социальных задач – дрова, лес для строительства, ремонтные работы – гораздо легче решать с помощью крупных компаний, с которыми можно подписать соответствующие соглашения. Но есть и другая сторона – это внутренний рынок потребления: местная занятость, сохранение традиций и ремёсел. Это ответственность и самого предпринимателя, и местной власти, и государственной системы регулирования».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области