В связи с неблагоприятными для сельского хозяйства погодными условиями губернатор Архангельской области Игорь Орлов поручил министерству АПК и торговли региона оценить возможные риски для посевной кампании в Поморье.

Как доложила министр АПК и торговли Архангельской области Ирина Бажанова, посевная кампания началась на две недели позже чем в прошлом году.

В частности, в Вельском районе начали сеять с 16 мая.

— Учитывая позднюю весну, быстрое нарастание тепла в южных районах области с переходом среднесуточной температуры на уровень выше 10 градусов, следует ожидать поспевание почвы за довольно короткое время. Поэтому очень важно провести посевные работы в предельно сжатые сроки, – отметила министр.

Эти сроки у каждого района разные, в силу климатических условий и географического положения.

В целом в Поморье зерновые и зернобобовые культуры высеяны на площади почти две тысячи гектаров. Это 95 процентов от планируемого показателя.

Не менее активно в регионе проводятся работы по внесению органических удобрений: под урожай 2017 года внесено уже более 150 тысяч тонн (69 процентов от плана).

Подкормка минеральными удобрениями многолетних трав, сенокосов и пастбищ проведена на восьми тысячах гектарах, внесение минеральных удобрений под яровой сев – почти на шести тысячах гектаров.

Аграрии области приступили к посадке картофеля. На сегодняшний день картофель высажен на площади 87 гектаров в Шенкурском, Холмогорском, Виноградовском и Коношском районах (8 процентов от плана).

— Массовая посадка картофеля сдерживается неблагоприятными погодными условиями, но о рисках говорить преждевременно. В масштабах всей области посевная ориентировочно начнётся в первой декаде июня, – отметила Ирина Бажанова.

По кормовым культурам достигнуты следующие показатели:

однолетние травы высеяны на площади более чем 4000 гектаров (43 процента от плана);



многолетние травы – на более чем 230 гектарах (11 процентов от плана).



— Всего яровой сев проведён на площади 6 380 гектаров. Несмотря на то, что идёт отставание в сравнении с посеянной площадью прошлого года, работы в хозяйствах южных районов проходят хорошими темпами. К примеру, за прошедшую неделю рост по Вельскому району составил 34 процента, – заключила Ирина Бажанова.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области