Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Посевные работы – в предельно сжатые сроки

30 мая 9:15 Агропром

В связи с неблагоприятными для сельского хозяйства погодными условиями губернатор Архангельской области Игорь Орлов поручил министерству АПК и торговли региона оценить возможные риски для посевной кампании в Поморье.

Как доложила министр АПК и торговли Архангельской области Ирина Бажанова, посевная кампания началась на две недели позже чем в прошлом году.

В частности, в Вельском районе начали сеять с 16 мая.

— Учитывая позднюю весну, быстрое нарастание тепла в южных районах области с переходом среднесуточной температуры на уровень выше 10 градусов, следует ожидать поспевание почвы за довольно короткое время. Поэтому очень важно провести посевные работы в предельно сжатые сроки, – отметила министр.

Эти сроки у каждого района разные, в силу климатических условий и географического положения.

В целом в Поморье зерновые и зернобобовые культуры высеяны на площади почти две тысячи гектаров. Это 95 процентов от планируемого показателя.

Не менее активно в регионе проводятся работы по внесению органических удобрений: под урожай 2017 года внесено уже более 150 тысяч тонн (69 процентов от плана).

Подкормка минеральными удобрениями многолетних трав, сенокосов и пастбищ проведена на восьми тысячах гектарах, внесение минеральных удобрений под яровой сев – почти на шести тысячах гектаров.

Аграрии области приступили к посадке картофеля. На сегодняшний день картофель высажен на площади 87 гектаров в Шенкурском, Холмогорском, Виноградовском и Коношском районах (8  процентов от плана). 

— Массовая посадка картофеля сдерживается  неблагоприятными погодными условиями, но о рисках говорить преждевременно. В масштабах всей области посевная ориентировочно начнётся в первой декаде июня, – отметила Ирина Бажанова. 

По кормовым культурам достигнуты следующие показатели:

  • однолетние травы высеяны на площади более чем 4000 гектаров (43 процента от плана);
  • многолетние травы – на более чем 230 гектарах (11 процентов от плана).  

— Всего яровой сев проведён на площади 6 380 гектаров. Несмотря на то, что идёт отставание в сравнении с посеянной площадью прошлого года,  работы в хозяйствах южных районов проходят хорошими темпами. К примеру, за прошедшую неделю рост по Вельскому району составил 34 процента, – заключила Ирина Бажанова.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Районы

30 мая

Съезд глав муни­ципа­ли­те­тов Поморья начал рабо­ту в При­мор­ском районе

30 мая

Сози­дая диа­лог: в Архан­гель­ске сос­то­ялась встре­ча свет­ской влас­ти и духо­венства

30 мая

Посев­ные рабо­ты – в пре­дель­но сжа­тые сроки

29 мая

В При­мор­ском райо­не про­шёл меж­наци­ональ­ный фес­тиваль культур

29 мая

Мес­тным влас­тям пред­ложе­но выстра­ивать парт­нёрс­кие отноше­ния с «Архоблэ­нер­го»

29 мая

От Архан­гель­ска до Кар­по­гор не оста­лось плат­ных переправ

26 мая

Жите­ли Архан­гель­ска подари­ли биб­ли­оте­ке Пле­сец­ка 4500 книг

25 мая

Весен­ние ограни­че­ния дви­же­ния по автодо­ро­гам: выяв­лено 96 нару­шите­лей

25 мая

Про­ек­ты «Газп­ро­ма» – для повыше­ния инвести­ци­он­ной прив­лека­тель­нос­ти Поморья

25 мая

Полов­одье, часть вто­рая: на доро­гах Поморья сох­раня­ет­ся опас­ность под­топ­ле­ния

23 мая

Закон­чился отбор­оч­ный этап твор­ческо­го фес­тива­ля юных талан­тов «Буду­щее Поморья»

23 мая

Пра­витель­ство Поморья предс­та­вило в Сове­те Феде­ра­ции опыт рабо­ты с ТОС

23 мая

Сфера образо­ва­ния Шен­курско­го райо­на – в цен­тре вни­ма­ния влас­тей и депутатов

22 мая

В При­мор­ском райо­не прой­дёт фес­тиваль наци­ональ­ных культур

22 мая

Грант на 24 мил­ли­она руб­лей выиг­рал фер­мер из Шен­курско­го района

22 мая

Про­грамма устра­не­ния циф­рово­го нера­венства может помочь раз­ви­тию теле­меди­цины

22 мая

Минис­терство образо­ва­ния и науки Поморья пере­дало книги для Пле­сец­кой биб­ли­оте­ки

22 мая

Объяв­лен сбор средств на вос­ста­нов­ле­ние биб­ли­оте­ки в Плесецке

20 мая

В полку прибыло!

Похожие новости

30 мая Районы

Посев­ные рабо­ты – в пре­дель­но сжа­тые сроки

22 мая Районы

Грант на 24 мил­ли­она руб­лей выиг­рал фер­мер из Шен­курско­го района

19 мая Районы

Пере­чень особо цен­ных уго­дий позво­лит аграри­ям рабо­тать на перс­пе­ктиву

10 мая Районы

190 сель­скохо­зяйс­тве­нных органи­за­ций Поморья получи­ли гос­под­дер­жку

4 мая Общество

Мар­гари­тин­ская ярмарка «наве­дёт мос­ты» между Поморьем и Сербией

3 мая Районы

В 2017 году более 30 семей и моло­дых спе­ци­алис­тов получи­ли сви­детель­ства на улуч­ше­ние жилищ­ных условий

27 апреля Экономика

Ири­на Кова­лёва: «Неис­поль­зу­емые земли сель­хоз­назна­че­ния будут изы­мать­ся»

24 апреля Районы

Эко­но­ми­чес­кая безо­пас­ность Поморья – в зоне повыш­ен­ного внимания

20 апреля Районы

Архан­гель­ская область занима­ет вто­рое место в Рос­сии по удоям на корову

19 апреля Районы

Сель­ское хоз­яйс­тво Поморья гото­вит­ся к половодью

18 апреля Районы

Более 260 мил­ли­онов было нап­равле­но на про­грамму уст­ойчи­вого раз­ви­тия сель­ских тер­рито­рий в 2016 году

17 апреля Промышленность

Новые пра­вила для рыба­ков – в интере­сах жите­лей и биз­неса Поморья

4 апреля Районы

На пери­од ледо­хода и павод­ка райо­ны области обес­пече­ны това­рами пер­вой необ­ходи­мос­ти

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия