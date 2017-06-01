Время каникул: в Архангельске стартовал сезон летних площадок

Официальное открытие сезона летних детских площадок прошло в областном ДДЮТ. Первый день работы пришкольных лагерей столицы Поморья был ознаменован праздничной программой «Ура, каникулы! Ура, Архангельская область!»

Представители восьми отрядов школ столицы Поморья стали участниками квеста, который был посвящён 80-летию Архангельской области. Отвечая на его задания, ребята смогли лучше узнать историю родного региона.

На торжественной церемонии открытия сезона летних площадок присутствовали заместитель председателя правительства Архангельской области Екатерина Представители восьми отрядов школ столицы Поморья стали участниками квеста, который был посвящён 80-летию Архангельской областиПрокопьева и министр образования и науки Поморья Игорь Скубенко.

— Для всех вас начинается прекрасная пора – летние каникулы. С этим временем связаны надежды на новые встречи и впечатления. Желаю, чтобы вы смогли весело и интересно провести это лето! А мы, взрослые, постараемся сделать ваши каникулы безопасными и увлекательными, – сказала Екатерина Прокопьева.

В целом по Архангельской области 440 лагерей будут работать в первую смену, подавляющее большинство из них уже принимает детей.

Во время летних каникул запланирован отдых для 49 300 детей. Юные северяне побывают на Чёрном и Азовском морях, в Республике Крым, Ярославской, Ивановской и Вологодской областях.

В 2017 году на отдых и оздоровление детей в рамках региональных программ за счёт областного и местных бюджетов предусмотрено около 532 миллионов рублей, что практически аналогично уровню прошлого года.

Министерство образования и науки Архангельской области