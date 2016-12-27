В Поморье разработают каталог «арктической» продукции

С предложением принять участие в создании единой электронной базы изделий для использования в высоких широтах обратился к регионам и крупным российским компаниям вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на декабрьском заседании Госкомиссии по вопросам развития Арктики.

Первый подобный каталог уже подготовили и представили в Сибирском федеральном округе.



Вице-премьер заявил, что до середины 2017 года будет сформирован единый полный массив информации о том, что может быть создано для нужд Арктики.

— Архангельская область уже сегодня готова предложить самый широкий спектр промышленной продукции, которая может быть использована при реализации различных арктических проектов: от фармацевтики и продуктов питания до винторулевых колонок и других сложных технологических решений. В настоящий момент нам предстоит сбор информации и ее систематизация, – отметил представитель губернатора Поморья по развитию Арктики Лев Левит.

Региональный каталог может быть представлен к одному из заседаний Госкомиссии по развитию Арктики.

Напомним, что заседание Госкомисии по развитию Арктики включено в повестку дня международного форума «Арктика – территория диалога», который состоится в марте 2017 года в Архангельске.

Секретариат представителя губернатора Архангельской области по развитию Арктики