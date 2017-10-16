Рукотворная птица счастья представляет Архангельскую область на фестивале в Сочи

Второй день XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи для делегации из Архангельской области был насыщен интересными лекциями, тренингами, спортивной и культурной программой.

В главном медиацентре Олимпийского парка работает международный выставочный проект Youth Expo, где размещены площадки «Регионы России» и «Регионы мира».

Уникальный дизайн экспозиций позволяет окунуться в историю, традиции и быт разных регионов России и мира. На каждой площадке работают виртуальные экскурсии, кураторы проводят мастер-классы и конкурсы, угощают традиционными блюдами и напитками, фотографируют гостей в национальных нарядах.

Архангельскую область на выставке «Регионы России» представляет пятиметровая рукотворная птица счастья, собранная командой фестиваля «Тайбола».

Деревянная птица привлекает внимание многочисленных гостей выставки. Так, стенд Поморья посетил полномочный представитель Президента России в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов.

В рамках встречи с полпредом сопредседатель молодежного правительства Архангельской области Александра Иванова представила проект создания зоны отдыха «Палуба», реализованный летом 2017 года на набережной Северной Двины в Архангельске.

Напомним, проект был задуман в рамках регионального форума «Команда 29» в 2016 году. Его поддержали губернатор области Игорь Орлов и глава Архангельска Игорь Годзиш.

Ещё одним гостем архангельской экспозиции стала вице-спикер Государственной Думы Российской Федерации Ольга Епифанова. Она высоко оценила экспозицию, оставила теплый комментарий в книге пожеланий и пригласила ребят посетить Государственную Думу.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области