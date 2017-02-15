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Депутаты согласовали кандидатуры новых заместителей губернатора Поморья

15 февраля 14:15 Назначения

Депутаты областного Собрания одобрили предложенные губернатором Игорем Орловым кандидатуры для назначения на посты заместителей главы региона.

Согласование состоялось на очередной сессии Архангельского областного Собрания депутатов.

Для назначения на должность заместителя губернатора – руководителя представительства Архангельской области при Правительстве РФ региональные парламентарии поддержали кандидатуру Алексея Гришкова, в настоящий момент занимающего пост заместителя главы региона по стратегическому планированию и инвестиционной политике.

Напомним, что ранее предыдущий руководитель представительства Владимир Щелоков возглавил межрегиональную компанию «Белкомур»

Игорь Орлов отметил:

«Региону необходимо на новом уровне организовать взаимодействие со всеми структурами Правительства России. Прежде всего это касается развития проектного управления, а также современных решений в области бюджетных отношений и формирования новой экономической стратегии в целом».

Для назначения на должность заместителя губернатора по стратегическому планированию и инвестиционной политике депутаты согласовали кандидатуру Виктора Иконникова, заместителя председателя правительства Архангельской области.

Комментируя это назначение, Игорь Орлов подчеркнул:

«Ориентируемся на региональные кадры. Виктор Иконников прошёл достойную школу в системе органов власти, он активно занимается  инвестиционной политикой, хорошо понимает потенциал региона».

Как отметил Виктор Иконников, в числе самых актуальных вопросов сегодняшнего дня – реализация 12 моделей упрощения ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности территорий. Механизм запущен, теперь эта работа должна быть чётко закреплена в конкретных региональных планах.

Назначение на новые должности Алексея Гришкова и Виктора Иконникова состоится после подписания губернатором Архангельской области соответствующего распоряжения.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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