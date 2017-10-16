Для сдачи норм ГТО: в Ленском районе построили новую спортивную площадку

На новой спортивной площадке в поселке Сойга можно будет сдать нормативы ГТО.

Напомним, число северян, принимающих участие в сдаче нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», постоянно растёт. Если за шесть месяцев 2016 года в тестировании приняли участие 1 112 человек, то в первом полугодии 2017 года – уже 5 866.

Ещё одним из центров сдачи норм ГТО в Ленском районе станет новая спортивная площадка в поселке Сойга.

— Универсальная игровая площадка с искусственным покрытием построена в рамках проекта губернатора по строительству плоскостных сооружений во всех муниципальных образованиях Поморья. За пять лет существования проекта в регионе появилось около 150 новых спортплощадок, – сообщил руководитель агентства по спорту Архангельской области Андрей Багрецов.

На строительство нового спортивного объекта было выделено двести пятьдесят тысяч рублей из областной казны. Еще около ста пятидесяти тысяч добавил бюджет муниципального образования.

Агентство по спорту Архангельской области