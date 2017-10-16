Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Образование
Соцзащита
Общество
Здоровье

Для сдачи норм ГТО: в Ленском районе построили новую спортивную площадку

16 октября 12:00 Районы Спорт

На новой спортивной площадке в поселке Сойга можно будет сдать нормативы ГТО. 

Напомним, число северян, принимающих участие в сдаче нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», постоянно растёт. Если за шесть месяцев 2016 года в тестировании приняли участие 1 112 человек, то в первом полугодии 2017 года – уже 5 866.

Ещё одним из центров сдачи норм ГТО в Ленском районе станет новая спортивная площадка в поселке Сойга. 

— Универсальная игровая площадка с искусственным покрытием построена в рамках проекта губернатора по строительству плоскостных сооружений во всех муниципальных образованиях Поморья. За пять лет существования проекта в регионе появилось около 150 новых спортплощадок, – сообщил руководитель агентства по спорту Архангельской области Андрей Багрецов.

На строительство нового спортивного объекта было выделено двести пятьдесят тысяч рублей из областной казны. Еще около ста пятидесяти тысяч добавил бюджет муниципального образования.

Агентство по спорту Архангельской области

Общество

16 октября

Кейсы «Коман­ды 29»: про­ек­тные груп­пы под­вели про­межу­точ­ные итоги работы

16 октября

Для сдачи норм ГТО: в Лен­ском райо­не постро­или новую спор­тив­ную площадку

16 октября

Шах­мат­ная ака­де­мия откры­ва­ет­ся в Архан­гель­ске

14 октября

В Поморье про­дол­жа­ет­ся обу­че­ние педа­го­гов финан­со­вой гра­мот­ности

14 октября

На вер­ность Отчизне, каза­чес­тву и пра­вос­лав­ной вере!

13 октября

Дорож­ники Поморья отмеча­ют про­фес­си­ональ­ный праздник

13 октября

Про­ект бюд­жета Поморья на 2018 год: осно­вные пара­мет­ры и социаль­но зна­чимые акценты

13 октября

Впер­вые в Архан­гель­ске объяв­лен набор детей с нару­шени­ем слуха в спор­тивные секции

13 октября

Искусство, идеи, иннова­ции: форум «Горо­да» про­дол­жа­ет приём заявок

13 октября

В Архан­гель­ске нача­ла рабо­ту меж­дуна­род­ная кон­фер­ен­ция по безо­пас­ности дорож­ного движения

13 октября

В минис­терстве при­род­ных ресур­сов и ЛПК вру­чили удос­тове­ре­ния инспе­кто­ров охот­ничьих хозяйств

13 октября

Сту­ден­чес­кие отряды Поморья под­вели итоги тру­до­во­го семестра

13 октября

В Архан­гель­ске откры­лся Все­рос­сийс­кий тур­нир по боксу

13 октября

В пра­витель­стве области сос­то­ялось заседа­ние кол­ле­гии мини­мущ­ес­тва

13 октября

Архан­гельск ста­нет пло­щад­кой Все­рос­сийско­го теле­визи­он­ного кон­курса «ТЭФИ-Реги­он»

13 октября

Деле­гаты Поморья отмети­лись на меж­дуна­род­ной кон­фер­ен­ции по пси­хо­ло­гии

13 октября

Боль­шой этногра­фич­ес­кий дик­тант пред­ло­жат напи­сать северянам

13 октября

Актуаль­ный диа­лог: руко­води­тели «райо­нок» обсуди­ли с гла­вой регио­на перс­пе­ктивы раз­ви­тия тер­рито­рий

13 октября

Про­ект «Пря­мая речь»: Ека­те­ри­на Про­копье­ва рас­ска­зала о новых вызовах

Похожие новости

16 октября Общество

Для сдачи норм ГТО: в Лен­ском райо­не постро­или новую спор­тив­ную площадку

16 октября Общество

Шах­мат­ная ака­де­мия откры­ва­ет­ся в Архан­гель­ске

13 октября Общество

Впер­вые в Архан­гель­ске объяв­лен набор детей с нару­шени­ем слуха в спор­тивные секции

13 октября Общество

В Архан­гель­ске откры­лся Все­рос­сийс­кий тур­нир по боксу

12 октября Общество

Спор­тивных жур­на­лис­тов приг­лаша­ют на конкурс

11 октября Общество

В Поморье опреде­лят луч­шего спор­тсме­на 2017 года

10 октября Общество

В Вель­ске про­шли сорев­нова­ния по бочче Спе­циаль­ной олим­пи­ады России

10 октября Общество

Руко­води­тель аген­тства по спор­ту Андрей Баг­ре­цов встре­тил­ся с при­зе­ра­ми Все­рос­сийс­кой спар­таки­ады пен­си­оне­ров

9 октября Общество

Тен­нис­ис­ты Архан­гель­ской области завое­вали три меда­ли на тур­нире «Топ 24»

9 октября Общество

В Архан­гель­ске откры­лся тур­нир юных фут­бол­ис­тов

9 октября Общество

В Севе­род­винске постро­ена новая спор­тив­ная площадка

5 октября Общество

Руко­води­тель аген­тства по спор­ту Андрей Баг­ре­цов поздра­вил учи­те­лей с про­фес­си­ональ­ным празд­ни­ком

5 октября Общество

Сер­гей Круг­лов завое­вал брон­зо­вую медаль на все­рос­сийск­их сорев­нова­ни­ях по стрельбе

Все новости сегодня...

Сетевое издание «DVINANEWS»

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77-70814 от 30.08.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При использовании материалов активная
ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия