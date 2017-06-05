Центр социальных технологий «Гарант» подводит итоги сбора заявок на конкурс «Активное поколение»

152 проекта из Архангельской, Мурманской, Вологодской и Псковской областей было представлено на конкурс «Активное поколение». Все проекты будут переданы экспертам для оценки. Победителей конкурса объявят после 15 июня.

Больше всего заявок поступило из Вологодской области – 69 проектов, из Архангельской – 64, из Мурманской области – 11 заявок и из Псковской – 9. Представленные к конкурсу проекты будут оцениваться независимым экспертным советом. Победители конкурса смогут получить на реализацию своих проектов до 150 000 рублей

Результаты конкурса будут размещены на сайте координатора.

Напомним, что программа «Активное поколение» поддерживает проекты поддерживающие старшее поколение и вовлекающие людей старшего возраста в развитие территории. Инициатор программы – благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко.

Средства в рамках программы распределяются на конкурсной основе, в Псковской, Архангельской, Вологодской и Мурманской областях конкурс координирует архангельский центр социальных технологий «Гарант».

В 2016 году благодаря программе было оборудовано две швейных мастерские в Архангельской и Вологодской областях, созданы два театральных коллектива, продолжена работа по оборудованию социального дома для одиноких пожилых людей, оборудован музей, разработаны маршруты гастрономического туризма с участием пожилого населения, подготовлены экскурсоводы и фитнес-инструкторы «серебряного возраста».

Старшее поколение получило юридическую поддержку, училось работать с компьютерами и планшетами, исследовало историю своего края, проводило фестивали, осваивало туризм и ремесла (в том числе работу со стеклом и резьбу по дереву).

Всего в 2016 году было поддержано 50 заявок на общую сумму в 3 971 350 рублей.

Архангельский центр социальных технологий «Гарант»