Более 500 талантливых молодых северян примут участие в областном Дельфийском фестивале

С 10 по 12 февраля в Архангельске пройдёт региональный отборочный этап участников Дельфийских игр России – фестиваль «Таланты Поморья». В нем примут участие более 590 человек из 19 районов и городов Архангельской области.

Участники будут соревноваться в 17 номинациях. IV Дельфийский фестиваль соберёт на девяти площадках областной столицы лучших чтецов, вокалистов, танцоров, художников, музыкантов, фотографов, мастеров народного промысла и дизайна, журналистов, педагогов и ди-джеев.

Все они будут бороться за возможность представлять наш регион на Дельфийских играх России, которые пройдут весной в Екатеринбурге.

В состав жюри входят более 30 экспертов из сферы культуры и искусства Архангельской области и России. Организаторами фестиваля выступает региональная общественная молодёжная организация «Таланты Поморья» и областной «Молодёжный центр» при поддержке регионального правительства.

— Участников фестиваля ждёт насыщенная программа. Отборочные туры стартуют с 10 февраля. Запланированы не только конкурсные состязания, но и серьезная образовательная программа, – рассказала директор региональной общественной молодежной организации «Таланты Поморья» Екатерина Трофимова.

Напомним, в прошлом году в рейтинге Дельфийского комитета наш регион занял 13 место, войдя в двадцатку сильнейших.

Концерт конкурса «Таланты Поморья» состоится на сцене областного драмтеатра 12 февраля в 17:00. Там же будут названы победители регионального фестиваля. Вход свободный.

Приглашается пресса.

Управление по делам молодежи и патриотическому воспитанию департамента по внутренней политике администрации губернатора и правительства Архангельской области