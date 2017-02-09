Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Более 500 талантливых молодых северян примут участие в областном Дельфийском фестивале

9 февраля 10:00 Молодежь Архангельск
Дельфийский фестиваль соберёт на девяти площадках областной столицы творческую молодёжь Поморья
Дельфийский фестиваль соберёт на девяти площадках областной столицы творческую молодёжь Поморья

С 10 по 12 февраля в Архангельске пройдёт региональный отборочный этап участников Дельфийских игр России – фестиваль «Таланты Поморья». В нем примут участие более 590 человек из 19 районов и городов Архангельской области.

Участники будут соревноваться в 17 номинациях. IV Дельфийский фестиваль соберёт на девяти площадках областной столицы лучших  чтецов, вокалистов, танцоров, художников, музыкантов, фотографов, мастеров народного промысла и дизайна, журналистов, педагогов и ди-джеев.

Все они будут бороться за возможность представлять наш регион на Дельфийских играх России, которые пройдут весной в Екатеринбурге.

В состав жюри входят более 30 экспертов из сферы культуры и искусства Архангельской области и России. Организаторами фестиваля выступает региональная общественная молодёжная организация «Таланты Поморья» и областной «Молодёжный центр» при поддержке регионального правительства. 

— Участников фестиваля ждёт насыщенная программа. Отборочные туры стартуют с 10 февраля. Запланированы не только конкурсные состязания, но и серьезная образовательная программа, –  рассказала директор региональной общественной молодежной организации «Таланты Поморья» Екатерина Трофимова.

Напомним, в прошлом году в рейтинге Дельфийского комитета наш регион занял 13 место, войдя в двадцатку сильнейших.

Концерт конкурса «Таланты Поморья» состоится на сцене областного драмтеатра 12 февраля в 17:00. Там же будут названы победители регионального фестиваля. Вход свободный.

Приглашается пресса. 

Управление по делам молодежи и патриотическому воспитанию департамента по внутренней политике администрации губернатора и правительства Архангельской области

Культура

9 февраля

Более 500 талант­ли­вых моло­дых севе­рян при­мут учас­тие в област­ном Дель­фий­ском фестивале

8 февраля

Впер­вые в Архан­гель­ске сос­то­ит­ся «Бал рабо­чей молодёжи»

8 февраля

Игорь Орлов: «Наша задача – сох­ранить сис­тему биб­ли­отек»

7 февраля

Жите­лей Поморья приг­лаша­ют на фото­кон­курс «Я на Севе­ре родился»

3 февраля

Педа­гоги и школь­ники Поморья могут стать участ­ни­ками фес­тива­ля «Хра­ни огонь род­ного очага»

3 февраля

Кимжа вой­дёт в Ассо­ци­ацию самых кра­сивых дере­вень России

2 февраля

Веро­ника Яни­чек: «Объе­ди­не­ния теат­ров не будет»

30 января

В Поморье объяв­лен кон­курс школь­ных сочи­не­ний по экспо­на­там выставки «Лики России»

27 января

В Гос­тиных дво­рах откро­ет­ся уни­каль­ная выставка «Тити­кака»

26 января

Путе­шес­твие сказ­ки: спек­такль «Вар­вара-кра­са, длин­ная коса» наби­ра­ет попул­яр­ность

26 января

В Севе­род­винске откро­ет­ся выставка Ника­са Сафронова

26 января

В музее народ­ных про­мыс­лов и реме­сел При­морья откры­та выставка к юби­лею области

25 января

Суб­си­дии областно­го бюд­жета – район­ным фес­тива­лям

24 января

Въез­дной туризм: итоги 2016 года

24 января

Сюр­приз в Татья­нин день от Помор­ской филар­мо­нии

24 января

Теат­ры в Кот­ласе и Севе­род­винске полу­чат феде­раль­ное финан­сиро­ва­ние

23 января

В регио­не откры­лось предс­та­витель­ство Союза кине­мат­ог­раф­ис­тов России

23 января

Живые «реки вре­мени» уви­дят в Гос­тиных дворах

20 января

23 января в Доб­ролю­бов­ке сос­то­ит­ся пре­зен­та­ция про­ек­та «Памя­ти Холо­кос­та»

Похожие новости

9 февраля Культура

Более 500 талант­ли­вых моло­дых севе­рян при­мут учас­тие в област­ном Дель­фий­ском фестивале

8 февраля Культура

Впер­вые в Архан­гель­ске сос­то­ит­ся «Бал рабо­чей молодёжи»

20 января Культура

23 января в Доб­ролю­бов­ке сос­то­ит­ся пре­зен­та­ция про­ек­та «Памя­ти Холо­кос­та»

19 января Культура

Театр кукол «Сюр­приз» полу­чил Гран-при меж­дуна­род­ного фес­тива­ля «Dreamfest»

17 января Культура

Поморье вошло в Топ-20 Дель­фий­ско­го рей­тинга субъек­тов Рос­сийс­кой Федерации

20 декабря Общество

Юных артист­ов из цирка «Весар» под­дер­жат на област­ном и город­ском уровнях

19 января Культура

В Доб­ролю­бов­ке пока­жут фильм о судь­бах детей узни­ков ГУЛАГа

16 января Культура

Выставку «Лики Рос­сии» уви­дели около шес­тиде­сяти тысяч человек

12 января Культура

«Сия­ние Аркти­ки»: впер­вые на пло­щад­ках сто­лицы Поморья

11 января Культура

Более 18 тысяч зри­те­лей посети­ли Архан­гель­ский театр драмы в праздники

10 января Культура

Дни якутс­ко­го кино стар­ту­ют в Архан­гель­ске

9 января Общество

Впер­вые в исто­рии фес­тиваль «Сия­ние Аркти­ки» прой­дёт в сто­лице Поморья

30 декабря Культура

Более деся­ти тысяч юных жите­лей Поморья учат­ся в дет­ских шко­лах искусств

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия